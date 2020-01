Koronavírus dorazil do Európy, v Číne už zabil desiatky ľudí

Vo Francúzsku sa objavili tri prípady nákazy. Ide o prvý výskyt vírusu v Európe. Podľa francúzskeho ministerstva zdravotníctva, ktoré informáciu oznámilo, sa zrejme budú objavovať aj ďalšie prípady.

Čína zaznamenala ďalších 15 úmrtí pre nový vírus a 180 nových nakazených. Informovali o tom podľa agentúry Reuters úrady provincie Chu-pej. Podľa agentúry Bloomberg si tak nový vírus vyžiadal už najmenej 41 obetí a nakazil viac ako tisícku ľudí.

Všetci traja nakazení, ktorých odhalili Francúzi, navštívili Čínu a teraz sú hospitalizovaní v Paríži a v Bordeaux, napísala agentúra AFP. Francúzska ministerka zdravotníctva Agnès Buzynová uviedla, že úrady urobia všetko pre to, aby zabránili ďalšiemu šíreniu choroby.

Poznamenala tiež, že nákaza sa v Európe potvrdila najskôr vo Francúzsku zrejme preto, že miestni lekári sú schopní chorobu rýchlo diagnostikovať. Naznačila tým, že ďalšie prípady by sa mohli čoskoro objaviť aj v ďalších európskych krajinách.

Niektoré krajiny vrátane Talianska, Británie či Srbska, zaviedli na letiskách oddelené priestory pre pasažierov cestujúcich z postihnutých oblastí. V Spojenom kráľovstve sa pri kontrolách niekoľkých vytipovaných osôb zatiaľ ochorenie nepotvrdilo. Miestne úrady sa však obávajú, že sa vírus v krajine pravdepodobne čoskoro objaví.

Čína zatvára ďalšie mestá

Čína v boji proti novému koronavírusu zatvára ďalšie mestá, počet obetí a potvrdených prípadov nakazených ľudí ale ďalej stúpa.

V snahe zabrániť šíreniu vírusu vydala Čína mimoriadne opatrenia, ktorými obmedzuje pohyb obyvateľstva. Po meste Wu-chan, ktoré je prakticky uzavreté, zastavila letecké, autobusové a vodné spojenie s ďalšími 12 mestami. Opatrenia postihujú najmenej 20 miliónov ľudí, ktorí tam žijú.

Preplnené nemocnice

Vírus sa rozšíril zrejme z nakazených zvierat z trhu vo Wu-chane, kde je aj najviac obetí a nakazených ľudí. Na predmestí Wu-chanu sa narýchlo stavia nová nemocnica s kapacitou tisíc lôžok. Hotová má byť na budúci týždeň.

Vo Wu-chane je aj český študent Daniel Pekárek, ktorý na tamojšej univerzite študuje softvérové inžinierstvo. "Klamal by som, keby som povedal, že nemám strach. Nakúpil som si zásoby a pokúsim sa to prežiť v byte,“ povedal pre český deník.cz. "Je mi neľahko,“ povedala pre BBC Jane, ktorá sa z Pekingu vrátila do Wu-chanu krátko predtým, ako mesto uzavreli. "Moje dieťa, môj manžel, moja rodina sú vo Wu-chane. Musela som sa vrátiť,“ dodala.

Nemocnice vo Wu-chane sú preplnené. Mnohé požiadali o dary vo forme ochranných okuliarov, rúšok a ochranných odevov pre zdravotnícky personál. Podľa čínskych médií majú niektoré zdravotnícke zariadenia zásoby materiálu na tri až štyri dni a dochádzajú im testovacie súpravy. Čína včera oznámila, že do Wu-chanu posiela posilu 40 vojenských lekárov.

Prázdne obchody

Podľa denníka Guardian mnohých ľudí, ktorí prišli na ošetrenie, posielali z nemocníc domov, pretože nie sú voľné lôžka. Na sociálnych sieťach kolujú viaceré videá z Wu-chuanu. Jedno z nich zachytáva chaos a zúfalstvo v jednej z nemocníc a dlhé rady pacientov v rúškach. Muž, ktorý video urobil, tvrdil, že ľudia museli čakať na vyšetrenie aj 10 hodín. Ďalšie z videí ukazuje prázdne regály v obchode, pretože ľudia v snahe urobiť si zásoby všetko vykúpili. Zásoby došli aj lekárňach. Dôveryhodnosť videí nie je možné overiť.

Rušné veľkomesto však pôsobí vyľudnene. Ľudia povinne nosia ochranné rúška, zatvorené sú stanice metra, vlakové a autobusové stanice aj letisko. Pasažierom v autách, ktoré prichádzajú do mesta, polícia kontroluje teplotu. Hlavnými príznakmi nákazy vírusom sú vysoká teplota, kašeľ a problémy s dýchaním, čo môže prejsť do zápalu pľúc. Ľudia sa držia výzvy úradov, aby zostali doma. Dostať sa do nemocnice je náročné. Nefunguje verejná doprava, taxikári pre obavu z nákazy odmietajú brať ľudí z nemocníc.

V ďalších mestách – Pekingu a Šanghaji – zasa platí výzva ľuďom, ktorí sa vrátili z oblastí zasiahnutých vírusom, aby 14 dní zostali doma. V Pekingu boli zároveň zrušené všetky hromadné akcie spojené s dnešnými oslavami lunárneho Nového roka.

Turisti sa nedostanú ani do pekinského Zakázaného mesta, či na Veľký čínsky múr, ale ani do šangajského Disneylandu, ktorý mal cez prázdniny vypredané.

Vírus zabíja starších

Úmrtia na vírus najnovšie zaznamenali aj mimo Wu-chanu, v oblasti, ktorá je od tohto mesta vzdialená dvetisíc kilometrov. Podľa čínskych úradov doteraz najmladšia obeť vírusu mala 48 rokov, najstaršia 89. Väčšina obetí sú starší ľudia, ktorí trpeli inými chronickými chorobami vrátane Parkinsonovej choroby a cukrovky.

Ľudí, ktorí sa nakazili vírusom, registrujú aj v niekoľkých ďalších krajinách, najmä v Ázii – v Thajsku, Južnej Kórei, Singapure, Macau, Hongkongu, Japonsku, vo Vietname, na Taiwane, ale aj v USA. Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ pre šírenie vírusu nevyhlásila medzinárodnú krízovú pohotovosť.

Opatrenia v snahe zabrániť šíreniu vírusu prijímajú mnohé letiská a pre ľudí, prichádzajúcich z Číny zaviedli zdravotné kontroly. Viaceré letecké spoločnosti zasa ponúkajú ľuďom bezplatné zrušenie alebo zmenu rezervácie leteniek do Číny.