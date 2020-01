Vírus z Číny zabil ďalších ľudí, približuje sa ku Slovensku

Rakúsko v nedeľu oznámilo, že vo Viedni majú prvú chorú s podozrením na koronavírus, je to čínska letuška. Prvý potvrdený prípad ohlásila aj Kanada.

Čínski zdravotníci zaznamenali pätnásť nových úmrtí, vrátane prvého v Šanghaji, a viac ako 300 nových prípadov choroby. Úrady v sobotňajšej bilancii uvádzali 41 mŕtvych a 1372 nakazených.

Každý nakazený človek chorobu prenesie na ďalších dvoch až troch ľudí, uvádzajú dve na sebe nezávislé britské štúdie. Či sa bude infekcia šíriť, to podľa nich záleží na efektívnosti ochranných opatrení, pre zastavenie epidémie by sa však úradom muselo podariť zabrániť prenosu v 60 percentách prípadov. Vedci z univerzity v anglickom Lancasteri odhadujú že pri súčasnom stave bude iba vo Wu-chane do 4. februára viac ako 190 000 nakazených.

Nové opatrenia

Úrady sa rozhodli prijať nové opatrenia, ktoré majú pomôcť zabrániť šíreniu infekcie. Čínske cestovné kancelárie nebudú môcť od pondelka zabezpečovať hotelové rezervácie či pobyty pre skupiny, informovala čínska televízia CCTV. Pätnásťmiliónové severočínske mesto Tchien-ťin sa podľa vzoru Pekingu rozhodlo dočasne zastaviť prevádzku diaľkových autobusových liniek.

Pobrežné veľkomesto Šan-tchou na juhu krajiny v nedeľu rozhodlo o uzavretí pre osoby cestujúce odinakiaľ, automobilovú aj lodnú dopravu. Narušená je prevádzka taxíkov, prívozov a autobusov.

Čínou spravovaný Hongkong od nedele zneprístupnil populárne turistické atrakcie Disneyland a zábavný park Ocean Park. Úrady už skôr oznámili, že na neurčito je uzavretý aj šanghajský Disneyland či Zakázané mesto v Pekingu.

Vo Viedni testujú letušku

Na výsledky vyšetrení pre podozrenie na tento typ vírusu čaká taktiež čínska letuška, ktorá je od piatku vo Viedni. Teraz leží na izolovanom oddelení v nemocnici na juhu rakúskej metropoly. Výsledky môžu byť až o 48 hodín, upozornila rakúska tlačová agentúra APA. Žena pred niekoľkými dňami bola vo Wu-chane, úrady teraz zisťujú, s kým sa v Rakúsku dostala do kontaktu.

Kanada potvrdila vírus

Nemocnica v kanadskom Toronte v sobotu popoludní oznámila, že ošetruje prvého pacienta s koronavírusom v krajine. Podľa zdravotníkov sa jedná o päťdesiatročného muža, ktorý do krajiny 23. januára priletel z Wu-chanu.

„V Toronte nebol príliš dlho. Necítil sa dobre. Myslím si, že zostával doma a ľudia, ktorí s ním bývajú, sa sami izolovali,“ uviedla doktorka Barbara Yaffeová. Úrady upozorňujú, že hoci u muža prítomnosť vírusu zistili doktori v Toronte, pre úplné potvrdenie prítomnosti koronavírusu ho musí ešte nezávisle vyšetriť federálna zdravotnícka agentúra.