Unikol čínsky vírus z laboratória? Nič o tom nesvedčí, tvrdí expert

Koronavírus z čínskeho Wu-chanu zabíja ďalej. Ešte rýchlejšie ako nákaza sa však šíria nepotvrdené teórie o jeho pôvode. S jednou prišiel americký denník Washington Times, keď naznačil, že vírus mohol uniknúť z laboratória vo Wu-chanskom inštitúte virológie. Zariadenie by sa mohlo podieľať na čínskom vojenskom programe.

Washington Times sa odvoláva na izraelského experta Danyho Šohama. Jeho špecialitou sú biologické a chemické zbrane. "Niektoré laboratória v inštitúte sa asi mohli minimálne nepriamo podieľať na výskume a vývoji čínskych biologických zbraní. Ale nie je to hlavné zariadenie, ktoré podporuje program čínskych biologických zbraní,“ povedal pre Washington Times odborník.

Šoham potom pre Pravdu spresnil, ako sa díva na to, odkiaľ sa vírus mohol zobrať. "Pôvod a zdroj vírusu ešte nie sú určené. V zásade tak existuje možnosť, že vírus pochádza z laboratória, ktoré ho malo. V tejto chvíli však neexistujú žiadne dôkazy alebo náznaky, ktoré by to potvrdzovali,“ uviedol expert pre Pravdu.

"Momentálne to vyzerá tak, že vírus pochádza z prírody. Keď budeme vedieť viac o jeho genóme, tak pravdepodobne ľahšie dokážeme určiť jeho pôvod a zdroj. Je možné, že sa podarí vystopovať aj prvotnú nakazenú osobu alebo zviera. V tom prípade sa bude dať určiť pôvod vírusu,“ vysvetlil Šoham.

Odborník má doktorát z mikrobiológie. Takmer 20 rokov Šoham pracoval ako analytik pre izraelskú vojenskú tajnú službu. Teraz pôsobí Begin-Sadatovom centre pre strategické štúdie.

Čína pre koronavírus z Wu-chanu zakázala predaj voľne žijúcich zvierat. Je možné, že choroba sa rozšírila z trhu s morskými plodmi. Zatiaľ si nákaza vyžiadala minimálne 56 obetí, viac ako dvetisíc ľudí je nemocných. Koronavírus sa dostal už aj do Európy, hlási ho Francúzsko. Čína pre nákazu dáva do karantény celé mestá.