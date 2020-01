Viac ako 500 vojakov Bundeswehru podozrievajú z pravicového extrémizmu

Nemecká Vojenská kontrarozviedka (Militärischer Abschirmdienst - MAD) vyšetruje približne 550 vojakov pre podozrenie z pravicového extrémizmu. Informoval o tom nedeľník Welt am Sonntag s odvolaním sa na šéfa MAD Christofa Gramma.

Podľa jeho slov počas roka 2019 pribudlo 360 prípadov príslušníkov nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr) podozrivých z pravicového extrémizmu. V ôsmich prípadoch sa toto podozrenie potvrdilo. U ďalších 40 osôb sa zistila nelojálnosť k nemeckej ústave.

Zhruba dve desiatky takýchto prípadov sa vyšetrujú v najelitnejšej jednotke Bundeswehru, v špeciálnom komande KSK (Kommando Spezialkräfte), uviedol šéf MAD. Vzhľadom na relatívne malý počet členov tejto jednotky (1100) je výskyt extrémistov v jej radoch veľmi vysoký: približne päťkrát vyšší než vo zvyšku Bundeswehru.

Gramm ubezpečil, že všetky takéto podozrenia sa dôkladne preverujú. Zároveň však poprel tvrdenia, že by v rámci Bundeswehru existovala akási „tieňová armáda“ zložená z pravicových radikálov. Pripomenul tiež, že každý vojak je povinný nahlásiť kolegov vyznávajúcich hodnoty odporujúce nemeckej ústave.

„Odhalili sme extrémistov a osoby, ktoré nie sú lojálne k (nemeckej) ústave a ktoré sa čiastočne poznajú. Ale nepotvrdili sme, že by (v armáde) existovala odhodlaná skupina, ktorá by mala nejaký (spoločný) cieľ, alebo by chcela odstrániť náš štát za pomoci násilia,“ zdôraznil Gramm podľa stanice Deutsche Welle.

Nárast v počte vyšetrovaných prípadov tohto druhu podľa neho spôsobila skutočnosť, že MAD sa začala na problém pravicového extrémizmu v armáde intenzívnejšie zameriavať.

Vojenská rozviedka tak reagovala na prípad nemeckého vojaka Franca A., ktorého zatkli v roku 2017. Obvinili ho z plánovania útokov na vysoko postavených politikov a verejných predstaviteľov, ktorí boli podľa jeho presvedčenia „priateľskí k utečencom“. Franc A. si na tento účel zriadil skrýšu zbraní, munície a výbušnín.