Poľsko nakúpi 32 amerických stíhačiek F-35 za 4,6 miliardy dolárov

Poľsko tento týždeň podpíše kontrakt v hodnote 4,6 miliardy dolárov na nákup 32 stíhačiek F-35 od americkej zbrojovky Lockheed Martin. Oznámil to dnes poľský minister obrany Mariusz Błaszczak. Dodal, že podpisový ceremoniál sa uskutoční v piatok o 15:00 SEČ v poľskom meste Dęblin.

Predaj týchto stíhačiek Poľsku za cenu maximálne 6,5 miliardy dolárov už vlani v septembri schválil Kongres Spojených štátov. Błaszczak vtedy uviedol, že Varšavu ešte čaká tvrdé vyjednávanie o konečnej cene, a nákup označil za najväčší armádny kontrakt v poľských dejinách.

Poľsko by podľa skorších informácií zbrojárskej firmy Lockheed Martin mohlo dostať prvé štyri stíhačky určené na výcvik poľských pilotov v USA v roku 2024. O dva roky neskôr by pre prvú letku mohlo byť odovzdaných 12 až 16 takýchto bojových lietadiel. Zvyšná časť má byť dodaná do roku 2030.

Varšavu k rokovaniam o nákupe F-35 prinútila okrem iného aj séria havárií dosluhujúcich stíhačiek sovietskej výroby, ktorých v poľskom letectve stále využívajú desiatky kusov, vrátane stíhačiek MiG-29 vyrobených v Česku. Pilier poľského letectva už ale predstavujú americké stíhačky F-16.