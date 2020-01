Lejaky vyhnali v Brazílii z domovov vyše 30 000 ľudí

V Minas Gerais úrady evakuovali 15-tisíc ľudí a v Espirito Santo takmer 10-tisíc, uvádzajú miestni záchranári. V Riu miestne médiá informujú o evakuácii prinajmenšom 6 000 osôb.

Silné dažde na juhovýchode Brazílie vyhnali z domovov v uplynulých dňoch viac ako 30-tisíc ľudí. Lejaky zasiahli štáty Minas Gerais, Espirito Santo a Rio de Janeiro, kde spôsobili záplavy a zosuvy pôdy, ktoré si vyžiadali 54 mŕtvych a 18 nezvestných. V Minas Gerais úrady evakuovali 15-tisíc ľudí a v Espirito Santo takmer 10-tisíc, uvádzajú miestni záchranári. V Riu miestne médiá informujú o evakuácii prinajmenšom 6 000 osôb.

Evakuovaní obyvatelia v súčasnosti žijú v provizórnych útulkoch v kostoloch, školách a na hasičských staniciach. Miestne úrady žiadajú o darovanie oblečenia, prestieradiel a matracov pre osoby postihnuté živlom.

V pondelok dažde poľavili, no v niektorých oblastiach by sa v priebehu týždňa malo znova rozpršať. Úrady varovali, že v metropolitnej oblasti Belo Horizonte, kde žije takmer šesť miliónov ľudí, by počas nasledujúcich troch dní mohlo napadať až do 100 milimetrov zrážok. Vo štvrtok a piatok pritom v hlavnom meste Minas Gerais namerali za 24 hodín až 171 milimetrov zrážok, čo je najviac za uplynulých 110 rokov. Vo viac ako 120 mestách v Minas Gerais vyhlásili výnimočný stav.