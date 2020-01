Advokáti prezidenta Trumpa odmietli impeachment

Prominentní právnici Ken Starr a Alan Dershowitz sa v pondelok snažili preukázať, že pre žalobu nie sú žiadne dôvody, pretože šéf Bieleho domu sa ničoho nedopustil. Za impeachmentom se podľa nich skrýva pokus opozície poškodiť Trumpa pred novembrovými prezidentskými voľbami.

Prezident čelí obvineniu, že sa pokúšať primäť Ukrajinu k dodaniu argumentov proti Joeovi Bidenovi, ktorý sa pravdepodobne Trumpovi postaví vo voľbách. Demokrati na pôde Senátu už svoju žalobu zdôvodnili, od soboty prezentujú svoje protiargumenty právnici Bieleho domu. Ich vystúpenia majú skončiť dnes v noci.

Dershowitz postavil svoju obhajobu na tvrdení, že Trump sa nedopustil žiadneho trestného činu, ktorý by mohol byť príčinou ústavnej žaloby. „Konanie, ktoré nie je kriminálne, vrátane zneužitia úradu a obštrukcií Kongresu, nemôže byť predmetom impeachmentu,“ konštatoval advokát. Väčšina amerických právnikov ale s takýmto výkladom nesúhlasí. Ústavná žaloba môže byť podľa nich ako akt politický, nie právny, založená aj na konaní, ktoré nie je trestným činom.

Senátnu procedúru zatienila informácia denníka The New York Times o pripravovanej knihe Johna Boltona, v ktorej bývalý Trumpov bezpečnostný poradca potvrdil, že prezident podmienil uvoľnenie vojenskej pomoci Ukrajine dodáam argumentov proti Bidenovi. Trumpov právnik Jay Sekulow v Senáte označil tieto informácie za špekulatívne. „Opierame se o listinné dôkazy a verejne prístupné informácie, nie o špekulácie,“ konštatoval.

Podľa agentúry AP v Kongrese silnie tlak na republikánskych senátorov, aby súhlasili s predvolaním Boltona ako svedka. Republikáni na čele so šéfom svojej senátnej frakcie Mitchom McConnellom doteraz akékoľvek predvolanie svedkov odmietali. V stočlennom Senáte majú 53 mandátov, takže štyria „prebehlíci“ stačia demokratom na to, aby pri hlasovaní návrh na predvolanie svedkov presadili.

Pre výsluch Boltona sa už podľa AP verejne vyslovili republikáni Mitt Romney a Susan Collinsová. Ďalší s jeho predvolaním súhlasili s podmienkou, že Senát vypočuje aj Bidena a jeho syna Huntera. Obaja sú podľa Bielého domu zapletení do aféry okolo údajných finančných machinácií na Ukrajine, ktoré mali Trumpovi poslúžiť ako trumf vo volebnom boji. Vyšetrovanie kyjevských prokurátorov ale žiadne previnenie nenašlo.

Ak by bol Bolton predvolaný, Biely dom sa pokúsi zabrániť výsluchu súdnou cestou, upozorni denník The Washington Post. Právna bitka by proces impeachmentu mohla predĺžiť o týždne, upozornil denník.