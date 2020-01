Nový koronavírus si v Číne vyžiadal už 170 obetí

Až 37 nových obetí hlásili z provincie Chu-pej, ktorá je považovaná za epicentrum šírenia nebezpečného vírusu. Jednu obeť si ochorenie vyžiadalo v provincii S’-čchuan. Čínska Národná zdravotnícka komisia, podľa vyhlásenia ktorej ide o doposiaľ najväčší počet obetí nového koronavírusu za jeden deň, zároveň dodala, že prvý prípad nákazy hlásia už aj z Tibetu.

WHO bude mimoriadne rokovať

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zvolala na štvrtok nové mimoriadne zasadnutie svojho krízového výboru, ktorý má opätovne rozhodnúť o tom, či nový koronavírus z Číny predstavuje stav globálnej zdravotnej núdze.

Prvé mimoriadne zasadnutie krízového výboru WHO sa konalo už minulú stredu a štvrtok. Organizácia však tesnou väčšinou rozhodla epidémiu nového koronavírusu v Číne a v niektorých ďalších krajinách neoznačiť za stav globálnej zdravotnej núdze s odôvodnením, že sú potrebné ďalšie informácie o víruse.

WHO definuje globálnu hrozbu ako „výnimočnú udalosť“, ktorá predstavuje riziko pre iné krajiny a vyžaduje si koordinovanú reakciu. V minulosti boli takéto stavy vyhlásené len päťkrát, a to napríklad počas epidémie vírusu zika a eboly, pandémie prasacej chrípky či detskej obrny.

Z Číny chce odísť 600 občanov EÚ

Z Číny chce podľa informácií Európskej komisie z obáv nákazy koronavírusom odísť približne 600 občanov EÚ, ktorí požiadali o repatriáciu. Niektoré z členských štátov EÚ ešte musia nahlásiť počet svojich občanov, ktorí sa chcú z Číny vrátiť, dodal eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič.

Agentúra AP medzitým informovala, že 195 občanov USA evakuovaných z mesta Wu-chan, v ktorom epidémia vypukla, sa momentálne nachádza na vojenskej základe v Kalifornii, kde podstupujú testy s cieľom vylúčiť možnosť ďalšej nákazy.

Vírus je potvrdený u 7771 osôb

Koronavírus 2019-nCoV, ktorý vyvoláva ochorenie s príznakmi chrípky a niekedy môže spôsobiť aj zápal pľúc, bol v Číne k štvrtkovému ránu miestneho času potvrdený u 7771 osôb a 170 ľudí už zomrelo. Doteraz miestne úrady uvádzali 6078 nakazených a 133 obetí.

Okrem Číny, z ktorej 11-milionového mesta Wu-chan v provincii Chu-pej sa začal šíriť koncom minulého roka, je podľa stredajšej správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) hlásených približne 70 potvrdených prípadov v 15 štátoch; v ČR a na Slovensku vírus zatiaľ potvrdený nebol. Obete sú v tomto momente len v Číne a prevažne ide o staršie či už predtým inak oslabené osoby. Na vývoji vakcíny pracujú okrem iného vedci v Číne, Rusku, Hongkongu či USA.

Krajina aj jednotlivé firmy prijímajú opatrenia proti šíreniu vírusu. Napríklad švédsky nábytkársky reťazec IKEA oznámil, že dočasne uzavrel všetky svoje predajne v Číne. Už v stredu firma IKEA uviedla, že dočasne zatvára polovicu zo svojich 30 obchodov v Číne.

Aj aerolinky obmedzujú lety do Číny, okrem iného aj pre pokles dopytu o tieto spoje. Medzi poslednými oznámili obmedzenia Delta Air Lines, Air Canada či Air France. Francúzske aerolinky už 24. januára zrušili lety do Wu-chanu a v stredu oznámili, že od piatku obmedzia lety do Šanghaja a do Pekingu na jeden deň. Zrušenie všetkých priamych spojov s pevninskou Čínou s okamžitou platnosťou ohlásili v stredu British Airways a Lufthansa.

Podľa expertov by nový koronavírus nemal byť tak smrtiaci ako SARS, ktorý sa začal šíriť koncom roka 2002 v Ázii a ktorý vo svete do júla 2003 usmrtil približne 800 ľudí z viac ako 8000 nakazených.