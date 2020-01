Nový koronavírus si vyžiadal už 170 obetí na životoch

Peking 30. januára (TASR) – Nový koronavírus 2019-nCoV si v Číne vyžiadal už 170 obetí na životoch, pričom počet potvrdených prípadov nákazy sa v tejto krajine vyšplhal na viac než 1700. S odvolaním sa na oficiálne štvrtkové vyhlásenie vlády v Pekingu o tom informovala agentúra AFP.

Až 37 nových obetí hlásili z provincie Chu-pej, ktorá je považovaná za epicentrum šírenia nebezpečného vírusu. Jednu obeť si ochorenie vyžiadalo v provincii S’-čchuan. Čínska Národná zdravotnícka komisia, podľa vyhlásenia ktorej ide o doposiaľ najväčší počet obetí nového koronavírusu za jeden deň, zároveň dodala, že prvý prípad nákazy hlásia už aj z Tibetu.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zvolala na štvrtok nové mimoriadne zasadnutie svojho krízového výboru, ktorý má opätovne rozhodnúť o tom, či nový koronavírus z Číny predstavuje stav globálnej zdravotnej núdze.

Prvé mimoriadne zasadnutie krízového výboru WHO sa konalo už minulú stredu a štvrtok. Organizácia však tesnou väčšinou rozhodla epidémiu nového koronavírusu v Číne a v niektorých ďalších krajinách neoznačiť za stav globálnej zdravotnej núdze s odôvodnením, že sú potrebné ďalšie informácie o víruse.

WHO definuje globálnu hrozbu ako „výnimočnú udalosť“, ktorá predstavuje riziko pre iné krajiny a vyžaduje si koordinovanú reakciu. V minulosti boli takéto stavy vyhlásené len päťkrát, a to napríklad počas epidémie vírusu zika a eboly, pandémie prasacej chrípky či detskej obrny.

Z Číny chce podľa informácií Európskej komisie z obáv nákazy koronavírusom odísť približne 600 občanov EÚ, ktorí požiadali o repatriáciu. Niektoré z členských štátov EÚ ešte musia nahlásiť počet svojich občanov, ktorí sa chcú z Číny vrátiť, dodal eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič.

Agentúra AP medzitým informovala, že 195 občanov USA evakuovaných z mesta Wu-chan, v ktorom epidémia vypukla, sa momentálne nachádza na vojenskej základe v Kalifornii, kde podstupujú testy s cieľom vylúčiť možnosť ďalšej nákazy.