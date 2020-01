USA vrátili späť cez mexické hranice viac než 62 000 migrantov

Spojené štáty poslali za posledný rok v rámci tvrdších protiimigračných opatrení späť do Mexika viac než 62.000 migrantov. S odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie mexických imigračných úradov o tom informovala agentúra DPA.

Na základe stratégie nazvanej Ostaňte v Mexiku (Remain in Mexico), ktorá vstúpila do platnosti 29. januára 2019, sú migranti z krajín Latinskej Ameriky posielaní cez hranice do Mexika, aby tam čakali na spracovanie svojej žiadosti o azyl v USA.

Podľa organizácie Lekári bez hraníc (MSF) čakajú migranti v Mexiku na spracovanie svojej žiadosti často celé mesiace, pričom žijú v nebezpečných oblastiach, kde sa stávajú obeťami kriminálnych gangov, ktoré ich neraz unášajú pre výkupné.

Americké úrady v stredu medzitým podľa agentúry AP informovali o tom, že objavili zatiaľ najdlhší tunel na pašovanie migrantov cez americko-mexické hranice.

Tunel s celkovou dĺžkou 1313 metrov za začínal v priemyselnej časti mexického mesta Tijuana a viedol do amerického San Diega.

V snahe zastaviť migrantov, ktorí sa na územie USA snažia dostať cez južné hranice, podpísala administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa dohody s Mexikom, Guatemalou, San Salvadorom a Hondurasom. Mexiko v tejto súvislosti nasadilo pozdĺž hlavných migračných ciest a ako aj pozdĺž hraníc so Spojenými štátmi tisíce vojakov.