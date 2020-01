Do Poslaneckej snemovne v Prahe chcel počas schôdze vniknúť útočník

Muž vyzbrojený dvoma nožmi a teleskopickým obuškom sa vo štvrtok pokúsil vniknúť do budovy českej Poslaneckej snemovne v čase prebiehajúcej schôdze dolnej komory českého parlamentu. Informoval o tom denník Právo.

Ozbrojený muž zaútočil na jedného zo strážcov, zásah polície trval približne desať minút. Pri incidente neutrpel nikto zranenia.

Páchateľa sa podarilo policajtom rýchlo spacifikovať a previezli ho na policajnú stanicu na výsluch. „Protestujem proti tomuto systému,“ povedal 31-ročný muž, keď ho policajti odvádzali do auta.

„Do jedného z vchodov Poslaneckej snemovne v Prahe dnes vstúpil 31-ročný ozbrojený muž, ktorý sa dožadoval vpustenia do objektu. S nožom v ruke ohrozoval policajta na mieste. Muž bol zadržaný a prevezený na policajnú stanicu na vykonanie ďalších úkonov. Pri incidente nebol nikto zranený,“ uviedli na Twitteri českí policajti.

Podľa denníka by sa však do priestorov Snemovne pravdepodobne nedostal, pretože by musel prejsť prísnou bezpečnostnou kontrolou. Prehliadkou musí prejsť každý návštevník aj hosť Snemovne. Polícia prípad vyšetruje a pokúša sa určiť motív konania útočníka.