Ústavná žaloba proti Trumpovi vstupuje do kritickej fázy

Proces ústavnej žaloby proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi vstupuje dnes do kritickej fázy, v ktorej by podľa presvedčenia prezidentových stúpencov mohol dospieť k Trumpovmu definitívnemu víťazstvu. Žalobcovia a obhajci prezidenta budú mať dnes 4 hodiny na to, aby predniesli svoje záverečné vyhlásenia. Potom by se malo rozhodovať o prípadnom predvolaní svedkov, vylúčené nie je ani záverečné hlasovanie.