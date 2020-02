Zamorené a uzavreté mesto Wu-chan hlási najviac obetí

Novým typom koronavírusu sa v Číne do konca januára nakazilo 11 791 ľudí. S odvolaním sa na informácie čínskej štátnej televízie to v sobotu uviedla agentúra Reuters. Vírusu, ktorý sa šíri od decembra minulého roka z mesta Wu-chan, podľahlo už 259 ľudí. Najhoršia je naďalej situácia v provincii Chu-pej.

Bilancia vzrástla po tom, keď úrady provincie Chu-pej oznámili, že v piatok zomrelo ďalších 45 ľudí nakazených novým typom koronavírusu. Provincia, v ktorej leží aj mesto Wu-chan, tiež potvrdila, že v piatok zaznamenala 1347 nových prípadov nákazy. Celkový počet ľudí nakazených v provincii tak dosiahol 7153.

Jedného mŕtveho ohlásilo tiež mesto Čchung-čching, ktoré leží vyše 700 kilometrov západne od Wu-chanu. Celkový počet obetí vírusu v Číne sa tak vyšplhal na 259.

Tridsaťtri nových obetí zaznamenaných v piatok pripadá na samotnú provinčnú metropolu Wu-chan. Celkovo si v meste odrezanom od okolitého sveta koronavírus vyžiadal už 192 mŕtvych. Nový typ koronavírusu sa z Wu-chanu rozšíril do množstva veľkých čínskych miest. Tchien-ťin, ktorý leží neďaleko Pekingu, v sobotu oznámil, že až do odvolania zostanú v meste uzavreté všetky školy a podniky, ktorých prevádzka nie je nevyhnutná.

Čína požiadala EÚ o humanitárnu pomoc

Čínsky premiér Li Kche-čchiang požiadal Európsku úniu o humanitárnu pomoc z dôvodu epidémie smrtiaceho koronavírusu, ktorý si v Číne vyžiadal vyše 250 ľudských životov a nakazilo sa ním viac ako 10.000 osôb. V sobotu o tom informovala tlačová agentúra Reuters.

Čínska vláda v sobotu oznámila, že požiadala EÚ, aby jej pomohla od jednotlivých členských krajín urýchlene získať lieky a ďalšie medicínske zásoby.

Český premiér Andrej Babiš napríklad zareagoval, že jeho krajina nemôže pomôcť Číne, lebo potrebuje zásoby pre vlastných občanov. Babiš sa tak vyjadril po tom, čo úrady preverovali zásoby zdravotníckych prostriedkov, napísal portál Českej televízie (ČT).

O zváženie humanitárnej pomoci požiadal Babiša ešte v piatok čínsky veľvyslanec v Česku Čang Ťien-min. Česká Správa štátnych hmotných rezerv má pre prípad epidémie pripravené tisíce rúšok, rukavíc, ochranných odevov, okuliarov a desiatky izolačných bioboxov – môže ich podľa svojich slov uvoľniť, ale núdzové zásoby sú v prvom rade určené pre Česko.

Minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch v sobotu ráno na Twitteri napísal, že v Česku odborníci pre podozrenie na nákazu otestovali 37 ľudí, ani u jedného z nich sa prítomnosť ochorenia nepotvrdila. Informoval o tom portál TN.cz televízie Nova.

Lietadlu s evakuovanými nepovolili pristáť v Moskve

Lietadlu nemeckej armády s ľuďmi vracajúcimi sa z epicentra šírenia nového koronavírusu v Číne nepovolili v sobotu ruské úrady medzipristátie v Moskve. Stroj smerujúci do Frankfurtu nad Mohanom mal pôvodne v ruskej metropole dotankovať palivo a vymeniť posádku, k čomu napokon došlo vo fínskych Helsinkách, ako potvrdili nemecké vzdušné sily. Informovala o tom agentúra DPA.

„Rusko nám síce povolilo prelet, ale pristátie na moskovskom letisku nám s odvolaním sa na nedostatočné kapacity odmietli,“ povedal pre denník Bild zástupca nemeckého ministerstva obrany. Podľa denníka však nemeckí bezpečnostní predstavitelia považujú odôvodnenie zamietnutia žiadosti o pristátie za zámienku, keďže ruská strana o ňom upovedomila ešte v čase, keď lietadlo stálo na letisku v Číne.

Lietadlo s vyše 120 občanmi Nemecka a ďalších krajín vzlietlo v noci na sobotu zo stredočínskeho mesta Wu-chan, ktoré je pre epidémiu vírusu 2019-nCoV uzavreté. Podľa nemeckých úradov nie sú na palube chorí ľudia ani osoby, u ktorých by existovalo podozrenie na nákazu.

Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Heika Maasa lietadlo priviezlo do Číny aj pomoc pre tamojšie úrady, ktoré bojujú s vírusom, vrátane 10.000 ochranných rúšok, o ktoré Čína požiadala.

Airbus A310 pristane na letisku vo Frankfurte nad Mohanom neskôr v sobotu popoludní. Evakuovaných následne prevezú do kasární na okraji mesta Germersheim na juhozápade krajiny, kde strávia 14 dní v karanténe.

Severokórejský vodca podporuje Čínu

Severokórejský vodca Kim Čong-un vyjadril podporu čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi, pokiaľ ide o úsilie Pekingu zastaviť šírenie nového druhu koronavírusu, ktoré malo dosiaľ v Číne za následok nakazenie takmer 12.000 osôb a 259 úmrtí. Informovala o tom v sobotu juhokórejská agentúra Johnhap, ktorá citovala správu oficiálnej tlačovej služby Severnej Kórey.

Kim v liste Siovi „tlmočil svoje úprimné pocity, že chce zdieľať trápenie bratského čínskeho národa a aspoň trochu pomôcť“. Poslal mu tiež „bojové pozdravy“ a vyjadril presvedčenie, že Čína vyjde z boja proti smrtiacemu vírusu ako víťaz.

Oficiálna Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) zároveň informovala, že Pchjongjang poskytol nešpecifikovanú finančnú pomoc Komunistickej strane Číny. Podľa agentúry Johnhap je to veľmi nezvyčajný krok, keďže Severná Kórea patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta, zatiaľ čo Čína je druhou najväčšou ekonomikou.

Vírus sa šíri do sveta

Provincia Chu-pej je epicentrom nákazy, ktorá sa už rozšírila do viac ako dvadsiatich krajín sveta. V Európe sú to Francúzsko, Nemecko, Británia, Fínsko, Taliansko, Švédsko a Španielsko. V piatok prvé dva prípady oznámilo Rusko, chorí sú však z ázijskej časti krajiny.

Spojené štáty, ktoré už tiež majú niekoľko potvrdených prípadov, v piatok pre epidémiu nového typu koronavírusu vyhlásili stav zdravotnej núdze. Už vo štvrtok vyhlásila globálnej stav zdravotnej núdze Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Nový vírus, označovaný ako 2019-nCoV, podľa lekárov vyvoláva ochorenie s príznakmi chrípky (horúčka, kašeľ, problémy s dýchaním). Iba u niektorých pacientov vedie k rozvoju vírusového zápalu pľúc, ktorý môže vyústiť až do zlyhania dýchania.

Austrália nevpustí cudzincov prichádzajúcich z Číny

Austrálska vláda v sobotu oznámila, že zakáže vstup do krajiny cudzincom, ktorí prichádzajú z Číny. Ide o opatrenia v rámci boja proti šíreniu nákazy novým koronavírusom, informovala agentúra AFP.

Austrálsky premiér Scott Morrison povedal, že od soboty do krajiny vpustia len austrálskych občanov, ľudí s trvalým pobytom v Austrálii, ako aj ich rodinných príslušníkov, zákonných zástupcov alebo manželských partnerov.

„Naše pohraničné úrady zavádzajú opatrenia zamerané na to, aby to bolo možné realizovať,“ dodal Morrison s tým, že Austrálčania, ktorí sa do krajiny z Číny vrátia, budú musieť ostať 14 dní v domácej izolácii.

Austrálske ministerstvo zahraničných vecí súčasne aktualizovalo svoje cestovné odporúčanie pre Čínu, v ktorom odporučilo občanom do tejto krajiny „necestovať“.