Reakcie na brexit: USA chcú silné vzťahy s Britániou

Spojené štáty plánujú naďalej budovať silné vzťahy s Britániou aj po jej vystúpení z Európskej únie. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo to vyhlásil po tom, ako Spojené kráľovstvo v piatok oficiálne vystúpilo z 28-členného bloku.

„Teší ma, že Spojené kráľovstvo a EÚ dospeli k dohode o brexite, ktorá ctí vôľu Britov,“ napísal na Twitteri šéf americkej diplomacie.

„Naďalej budeme pokračovať v budovaní silných, produktívnych a prosperujúcich vzťahov s Veľkou Britániou čase keď vstupuje do novej kapitoly,“ dodal podľa správy agentúry AFP Pompeo.

Britská tlač o brexite: Krajina je rozdelená

Britské denníky v sobotňajších vydaniach naznačili, že krajina je v súvislosti s brexitom naďalej rozdelená a panuje v nej neistota, aj keď v piatok o 23.00 h miestneho času (polnoc SEČ) oficiálne vystúpila z Európskej únie.

„Čo ďalej?“ pýta sa podobne ako viaceré ďalšie britské médiá stredoľavicový denník i, zatiaľ čo stredopravicový The Daily Telegraph na titulnej strane zdôrazňuje, že britský premiér Boris Johnson „zvyšuje tlak“ v súvislosti s rokovaniami o dohode o budúcich vzťahoch s Bruselom.

„Odchádzajte, nebojujte,“ uviedol probrexitový bulvárny denník The Sun v odkaze na známe protivojnové heslo „Milujte sa, nebojujte“. Pripomenul tiež, že premiér Johnson prisľúbil urovnanie trpkých rozporov v otázke brexitu.

„Brexit dokončený,“ hlása hlavný titulok jeho bulvárneho konkurenta, denníka Daily Mail.

Ľavicový The Guardian uviedol, že vystúpenie z EÚ je pre niektorých Britov „Dňom nezávislosti“, pre iných však dňom „národného smútku“.

The Daily Mirror napísal, že Spojené kráľovstvo sa prebudí do budúcnosti mimo EÚ, čo označil za „historický moment“. Politických lídrov krajiny však súčasne vyzval: „Teraz vybudujte Britániu, aká nám bola sľúbená…“

Prvým februárovým dňom sa začína 11-mesačné prechodné obdobie, počas ktorého budú pre Britániu aj naďalej platiť európske pravidlá, no nebude už musieť prispievať do rozpočtu EÚ. Kľúčovým bodom je vyrokovanie dohody o budúcich vzťahoch medzi oboma stranami v oblastiach obchodu, bezpečnosti či politickej spolupráce. Predstavitelia v Bruseli varujú, že daný časový rámec je mimoriadne ambiciózny, no Johnson predĺženie prechodného obdobia odmieta.

Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell oznámil, že v Spojenom kráľovstve začína v sobotu ako v tretej krajine pôsobiť nová „delegácia EÚ“ – diplomatické zastupiteľstvo Únie, na ktorého čele bude veľvyslanec Joao Vale de Almeida z Portugalska.

„Hoci ľutujeme rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z našej Únie, plne rešpektujeme túto voľbu a sme pripravení pohnúť sa vpred,“ uviedol Borrell vo vyhlásení.

Denník The Daily Telegraph vo svojej správe uviedol, že Johnson „sa pripravuje na zavedenie plných colných a hraničných kontrol všetkého európskeho tovaru vstupujúceho do Spojeného kráľovstva po brexite“. Tento sprísnený postoj je podľa správy zameraný na posilnenie pozície britských vyjednávačov voči Bruselu.

R. Whitman: Dôjde k zmene rovnováhy medzi malými a veľkými štátmi

Ekonomický vplyv brexitu na Európsku úniu bude odlišný pre jednotlivých členov, dôjde k zmene rovnováhy medzi malými a veľkými štátmi. Povedal profesor politológie na univerzite v anglickom Kente a pravidelný spolupracovník londýnskeho politického inštitútu Chatham House Richard Whitman.

„V prípade Nemecka, ktoré je významnou exportnou silou už hotových produktov, najmä automobilov, je tu možnosť, že nastane pokles exportu do Británie. Práve tento druh tovaru bude najviac postihnutý ako následok zvýšených bariér v obchodovaní,“ vysvetlil profesor.

Ďalším znevýhodneným štátom bude podľa analytika Írska republika, ktorá zmeny v obchodovaní pocíti najmä v „potravinárskom priemysle a v spracúvaní potravín“. Dodal taktiež, že ak Británia napokon opustí Úniu bez dohody, práve Írsko bude týmto odchodom postihnuté najviac.

Najmenej sa odchod Británie podľa profesora ekonomicky dotkne menších štátov, najmä v strednej Európe. „Zdá sa však, že niektoré z nich sa obávajú toho, čo môže po brexite nastať v oblastiach bezpečnosti a obrany,“ povedal Whitman.

Situácia nemusí však mať na členské štáty nevyhnutne len negatívny dopad, myslí si profesor. „Brexit môže mať aj benefičné následky, napríklad v rámci pohybu pracovnej sily pre Poľsko. Krajina momentálne pociťuje nedostatok pracovných síl, ktoré však pre svoje hospodárstvo potrebuje. Nielenže odíde z krajiny menej Poliakov, ale môže nastať aj tzv. repatriácia poľských pracovníkov, ktorí emigrovali do Británie za prácou,“ vysvetlil profesor.

Skutočnosť, že EÚ opustil jeden z najväčších a najaktívnejších štátov, bude podľa profesora mať vplyv na „celkové nastavenie Únie“.

„Vytváranie európskej politiky je o budovaní koalície a advokačných skupinách. Ak stratíte štát, v tomto prípade veľmi aktívny členský štát, nevyhnutne sa zmení budúca podoba a fungovanie týchto koalícií na dennej báze,“ povedal.

Podľa analytika dlhodobé následky brexitu ovplyvnia najmä európsky rozpočet, riešenie otázok obrany a politickej integrácie a, samozrejme, vzájomného obchodovania. „Potenciálne nastane aj strata jednoduchšieho prístupu k britského kapitálu, k bankovým expertízam z finančného centra Londýna, finančné firmy už nebudú môcť poskytovať svoje služby voľne po Európe,“ dodal Whitman.

Vyrokovanie jasných obchodných podmienok do konca roka 2020 je prioritou pre obe strany, no nie je to jediná oblasť, na ktorej Únii záleží. „Rybolov je veľmi dôležitá téma pre niektoré členské štáty, možno viac ako by sa zdalo, ak vezmeme do úvahy veľkosť tohto sektoru v rámci EÚ,“ vysvetlil profesor. Týmito štátmi sú primárne Španielsko a Francúzsko.