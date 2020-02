Koronavírus má prvú obeť mimo Číny, Slováci letia domov

Nový koronavírus označený 2019-nCoV si na Filipínach vyžiadal prvú obeť. Zároveň ide o prvý prípad úmrtia v súvislosti s týmto infekčným ochorením mimo územia Číny. S odvolaním sa na nedeľňajšie vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o tom informovala agentúra AFP.

„Ide o prvé úmrtie mimo Číny,“ uviedol predstaviteľ WHO pre Filipíny Rabindra Abeyasinghe s tým, že „nejde o miestny prípad, ale o pacienta ktorý pricestoval z epicentra nákazy“.

Obeťou je podľa AFP Číňan z mesta Wu-chan v čínskej provincii Chu-pej. Do krajiny pricestoval spolu so ženou, ktorá sa stala prvým potvrdeným prípadom nákazy na Filipínach a ktorá sa momentálne zotavuje v nemocnici.

Daná správa bola zverejnená len krátko po tom, ako filipínska vláda oznámila, že zakáže vstup do krajiny všetkým návštevníkom prichádzajúcim z Číny.

Francúzi evakuujú aj Čechov a Slovákov

Päť Čechov, ktorí pre šírenie nákazy požiadali o evakuáciu z Číny, v nedeľu vo francúzskom špeciáli odleteli z čínskeho mesta Wu-chan. Informovalo tom české ministerstvo zahraničia. Na palube lietadla by mali byť aj dvaja slovenskí občania.

Podľa českého ministra zahraničných vecí Tomáša Petříčka by Česi mali na územie Francúzska doraziť v nedeľu popoludní. Následne by mali pokračovať do Bruselu, kde prestúpia na český špeciál, ktorý pre nich vyslala česká vláda. „Po dohode so slovenskou vládou sme ponúkli v českom špeciáli z Bruselu tiež dve miesta pre slovenských občanov,“ uviedol Petříček.

Po prílete do Prahy si českých občanov vyzdvihne pražská záchranná služba a odvezie ich do Nemocnice na Bulovce. Pre slovenských občanov si prídu lekári zo Slovenska.

Počet obetí je viac ako tristo

Čínska národná zdravotnícka komisia (NHC) podľa televízie uviedla, že počet obetí sa počas soboty zvýšil o 45 na 304 prípadov. Všetky nové úmrtia bola zaznamenaná v provincii Chu-pej, z ktorej sa vírus šíri.

Čínske úrady počas soboty potvrdili 2590 nových prípadov nákazy, celkový počet sa tak vyšplhal na 14 380. V samotnej provincii Chu-pej bolo potvrdené 1921 nových prípadov nákazy. Celkový počet nakazených v tejto provincii sa tak vyšplhal na 9074, napísala agentúra Reuters.

Nový koronavírus podobný pôvodcovi ochorenia SARS dostal označenie 2019-nCoV. Doteraz neznámy vírus spôsobujúci zápal pľúc sa prenáša z človeka na človeka. Prvýkrát ho zaznamenali koncom roka 2019 práve v meste Wu-chan.

Južná Kórea ohlásila tri nové prípady nákazy

Južná Kórea v nedeľu informovala o troch nových prípadoch nákazy koronavírusom s označením 2019-nCoV, čím celkový počet infikovaných osôb v tejto východoázijskej krajine dosiahol 15. Informovala o tom agentúra Jonhap.

Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC) uviedlo, že 13. prípadom je 28-ročný Juhokórejčan, ktorého v piatok spolu s ďalšími občanmi Južnej Kórey evakuovali z čínskeho mesta Wu-chan, považovaného za epicentrum šírenia nového koronavírusu.

Ďalším nakazeným je 43-ročný občan Južnej Kórey, ktorý sa do vlasti vrátil z Číny ešte 20. januára, pričom jeho zdravotný stav bol odvtedy monitorovaný. Posledným prípadom je 40-ročná Číňanka, u ktorej manžela diagnostikovali nový koronavírus ešte v sobotu.

KCDC v tejto súvislosti zdôraznilo, že zhromažďuje informácie o doterajšom pohybe týchto nových pacientov s cieľom zistiť, kde boli a s kým sa stretávali.