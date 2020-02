Pri dohodách nebudeme akceptovať pravidlá EÚ, tvrdí Raab Rokovania o obchodnej dohode by mali odštartovať v marci.

LONDÝN 2. februára (SITA) – Veľká Británia sa v rámci akejkoľvek obchodnej dohody dosiahnutej po brexite nebude prispôsobovať pravidlám Európskej únie (EÚ). Uviedol to britský minister zahraničia Dominic Raab. Ako povedal, prísne držanie sa pravidiel EÚ by „odporovalo zmyslu brexitu“. Írsky premiér Leo Varadkar však uviedol, že Spojené kráľovstvo sa bude musieť do istej miery prispôsobiť, pokiaľ chce dohodu o voľnom obchode. Správy z posledných dní naznačujú, že lídri EÚ chcú, aby Londýn naďalej dodržiaval pravidlá EÚ o normách či štátnych dotáciách a akceptoval jurisdikciu Európskeho súdneho dvoru pri obchodných sporoch. Rokovania o dohode by mali odštartovať v marci.

Spojené kráľovstvo sa 31. januára stalo prvou krajinou, ktorá opustila európsky blok. Do konca roka 2020 bude trvať takzvané prechodné obdobie, počas ktorého by sa Británia a EÚ mali dohodnúť na budúcom vzájomnom vzťahu. Počas tohto jedenásťmesačného obdobia bude Británia dodržiavať všetky pravidlá únie.

