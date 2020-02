Demokrati veria, že vyberú víťaza nad Trumpom

Trump má pred budúcim demokratickým vyzývateľom či vyzývateľkou výhodu. V histórii väčšinou úradujúci prezidenti obhájili kreslo v Bielom dome. Naposledy sa to nepodarilo v roku 1992 Georgeovi Bushovi staršiemu, keď prehral s demokratom Billom Clintonom. Trumpa v hre o Oválnu pracovňu drží rastúca americká ekonomika a to, že si napriek permanentným klamstvám v priamom prenose udržiava veľmi vysokú popularitu medzi republikánmi.

Výsledkom je takmer jednoliata stranícka podpora Trumpovi v procese posudzovania ústavnej žaloby, teda impeachmentu. Republikánska väčšina v Senáte nedovolila predvolanie svedkov. Hoci sa objavili ďalšie možné dôkazy o zneužívaní prezidentských právomocí, už v stredu horná komora Kongresu rozhodne o osude impeachmentu. A je isté, že žalobu odmietne.

Niekoľko favoritov

V tejto situácii budú dnes demokrati v prvom kole primárok vyberať svojho favorita na zisk prezidentskej nominácie. Všetko sa tradične začína volebnými zhromaždeniami v Iowe. Podľa prieskumov by ich mohol vyhrať vermontský senátor Bernie Sanders, ktorý reprezentuje ľavicové krídlo demokratov. Politický boj medzi demokratmi je však otvorený.

Neistota sa ešte prehĺbila, keď v sobotu iowský denník Des Moines Register a televízia CNN nezverejnili dlhoočakávaný posledný veľký prieskum pred voľbami. Jeden z hlavných demokratických kandidátov, bývalý starosta mesta South Bend v Indiane Pete Buttigieg, totiž poukázal na prípad, keď anketári pri prieskume neponúkli respondentom všetky mená politikov, ktorí zabojujú o hlasy v Iowe.

"V tejto chvíli sa nedá hovoriť o jasnom favoritovi. Začiatok primárok slúži na to, aby zúžil pole súťažiacich o nomináciu. V tomto by volebné zhromaždenia v Iowe mohli zohrať svoju tradičnú úlohu. Najmä, keď berieme do úvahy, že kandidátov je stále veľmi veľa,“ uviedla pre Pravdu Donna Hoffmanová, politologička zo Severoiowskej univerzity.

Podľa odborníčky sa môže stať, že keď jeden z politikov nečakane dosiahne oveľa lepší výsledok, ako sa predpokladalo, mohlo by ho to vystreliť medzi favoritov. "Očakávam, že prvá štvorka v Iowe bude bývalý viceprezident Joe Biden, Sanders, senátorka z Massachusetts Elizabeth Warrenová a Buttigieg. Poradie je však veľmi náročné určiť. Myslím si, že existuje možnosť, že neočakávane zaboduje senátorka z Minnesoty Amy Klobucharová,“ povedala Hoffmanová.

Čiernym koňom primárok môže byť ešte newyorský miliardár Michael Bloomberg, ktorý sa do boja síce zapojí až neskôr, no na svoju propagáciu už minul desiatky miliónov dolárov. Demokratický víťaz v Iowe pôjde určite v dobrej pozícii do New Hampshire, kde sa konajú primárky 11. februára. Celý proces výberu nominanta strany bude trvať až do júna. Uvidí sa, či jeden z kandidátov získa zo všetkých štátoch 1 990 delegátov potrebných na výhru. Hlavnou otázkou bude, do akej miery demokrati dokážu zostať jednotní. Ak sa im to podarí, majú veľkú šancu Trumpa poraziť. Republikán vyhral v roku 2016 voľby len tesne. O jeho víťazstve rozhodlo iba o niečo viac ako 77-tisíc hlasov v štátoch Wisconsin, Pennsylvánia a Michigan. Prezidentova popularita sa stabilne drží pod 45 percentami, čo nie je zlé číslo, ale s takou podporou sa v súboji o Biely dom dá zvíťaziť len ťažko.

Podporia sa navzájom?

Trumpovi by však mohol nahrávať možný rozkol medzi ľavicovým krídlom strany a centristickými demokratmi. Podľa prieskumu Emmersonovej univerzity v Bostone by až 31 percent podporovateľov Sandersa zvažovalo, či dajú hlas inému kandidátovi, ak nevyhrá ich favorit. A 16 percent stúpencov ľavicového senátora otvorene tvrdí, že podporia len jeho.

Dnes sa v Iowe začínajú aj republikánske primárky. Trump však nemá v strane vyzývateľa, ktorý by mu mohol skomplikovať život.