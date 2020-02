Orbán medzi dvoma stoličkami

Z Bruselu, kde od pondelka dodnes zasadá vedenie EPP, odletel po stretnutí so šéfmi Európskej komisie a Európskej rady do Ríma, aby sa na pozvanie talianskeho opozičného lídra Mattea Salviniho zúčastnil na schôdzke európskych pravicovo-populistických strán. Salvini už dávno láka Orbána, aby Fidesz s talianskou Ligou vytvorili základ nového európskeho spojenectva.

Najväčšia stranícka rodina Európskej únie pôvodne plánovala, že na terajšom rokovaní grémia rozhodne, či sa s Fideszom rozlúči natrvalo. Napokon si však zvolila miernejší postup. Ponechala v platnosti zmrazenie jeho členstva a otázku vylúčenia odložila na budúci rok.

O tomto riešení ako prvá informovala Aura Sallová, líderka fínskej Národnej koaličnej strany, ktorá presadzovala vylúčenie Fideszu s odôvodnením, že maďarská vládna strana „porušuje hodnoty a zásady EPP“. „Väčšina EPP chce ponechať členstvo Fideszu pozastavené. Osobitný kongres o tejto otázke sa bude konať v prvej polovici budúceho roku,“ napísala na twitteri.

Mimoriadny kongres podľa informácií portálu HVG.hu má popri rozhodnutí o Fidesze určiť aj to, aké majú byť základné hodnoty EPP. Podobné rozuzlenie avizoval už nemecký nedeľník Welt am Sonntag. Podľa neho EPP svojim členským stranám predpíše akýsi kódex správania. Pomocou neho by sa v sporných prípadoch dalo jednoznačnejšie posúdiť, či niektorá strana alebo jej líder porušuje politickú líniu európskych ľudovcov.

O tom, že Orbánova strana je skutočne sporný prípad, svedčí skutočnosť, že ani trojčlenná „rada múdrych“, ktorú EPP poverila monitorovaním situácie v Maďarsku, nebola schopná prísť so spoločným odporúčaním. Kým bývalý belgický premiér a prvý predseda Európskej rady Herman Van Rompuy bol podľa zistení denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung za vylúčenie, bývalý rakúsky kancelár Wolfgan Schüssel sa postavil proti a niekdajší šéf europarlamentu Hans-Gert Pöttering zostal nerozhodný.

Predĺžené suspendovanie Fideszu preto nie je prekvapením. Nový šéf EPP Donald Tusk ho avizoval už minulý týždeň. Hoci mnohé členské strany sú za vylúčenie Orbánovej strany, viaceré väčšie, na čele s Talianmi a Francúzmi a čiastočne Nemcami, chcú dať ešte Fideszu šancu. „Keďže problém Fideszu silne rozdeľuje celú EPP, vedenie strany nechcelo riskovať, aby vylúčenie či obnovenie plnoprávneho členstva ešte viac prehĺbilo tektonické zlomy,“ komentoval kompromisné riešenie portál HVG.hu.

Pre Fidesz to znamená, že prinajmenšom ešte rok nebude mať žiadne slovo v politike ľudovej strany, nemôže mať zastúpenie na jej zasadaniach a nemôže hlasovať. Premiér Orbán sa naďalej nebude môcť zúčastňovať na poradách ľudoveckých predsedov vlád, na ktorých pred summitmi EÚ zlaďujú svoje postoje. V čase príprav rozpočtu únie na roky 2021 až 2027 mu tak bude chýbať toto významné fórum na presadzovanie národných záujmov.

Maďarský premiér sa už dlhšie správa, akoby nie najväčšia stranícka rodina EÚ zvažovala vylúčenie Fideszu, ale on sa rozhodoval, či skoncuje s EPP, ktorá je podľa neho čoraz viac liberálna a čoraz menej kresťansko-demokratická. V skutočnosti však podľa analytika inštitútu Méltányosság Tibora Attilu Nagya odchod nemôže byť v jeho záujme. „Pre Fidesz by zotrvanie v EPP bolo jednoznačne najideálnejšie, veď euroľudovci, napriek všetkým svojim problémom, sú stále najväčšou európskou silou, prostredníctvom ktorej sa dá vplývať na európsku politiku,“ povedal Nagy pre stanicu Inforádió. "Pozastavenie členstva, najmä v dlhodobej perspektíve, je však veľmi nevýhodné, lebo zbavuje maďarskú stranu možnosti aktívne ovplyvňovať rozhodnutia EPP. Práve preto zrejme Fidesz začal pripravovať maďarskú verejnosť na odchod a od konca minulého roka, a zvlášť od začiatku tohto roka, sa púšťa do intenzívnych rokovaní s Matteom Salvinim a so šéfom poľskej vládnej strany Jaroslawom Kaczyńským.