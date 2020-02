Britov trápia islamisti, ktorí vyšli z väzenia

Britská polícia začala robiť domové prehliadky po nedeľňajšom teroristickom útoku v Londýne, kde prepustený väzeň pobodal dvoch ľudí. Islamistického extrémistu, ktorý mal 20 rokov, policajti krátko po jeho krvavom vyčíňaní zastrelili. Muž, ktorého previezli v kritickom stave do nemocnice, je už našťastie mimo ohrozenia života.

Premiér Boris Johnson na tragédiu reagoval vyhlásením, že vláda zakročí proti tým, čo by mali byť predčasne prepustení spoza mreží za terorizmus. „Predložíme návrh zákona, ktorý by ukončil systém automatického prepustenia," zdôraznil. Útočník Sudesh Amman bol v roku 2018 odsúdený na tri roky a štyri mesiace za prechovávanie materiálov nabádajúcich na terorizmus. Mal doma dokumenty opisujúce výrobu výbušných zariadení a letáky s propagandou teroristických organizácií. Minulý týždeň sa Amman podmienečne dostal na slobodu po odpykaní polovice trestu. Stalo sa to napriek tomu, že úrady si uvedomovali, že môže byť nebezpečný.

Očakáva sa, že po vypracovaní návrhu zákona by poslanci mali o ňom rokovať v zrýchlenom konaní. Platnosť by tak nadobudol zrejme už v prvej polovici tohto mesiaca.

Amman útočil v nedeľu popoludní na rušnej ulici v londýnskej štvrti Streatham. Vyzbrojil sa nožom s čepeľou dlhou 25 centimetrov. Do ohavného zločinu chcel navyše zapojiť svoju bývalú priateľku. „Presviedčal ju, aby zoťala hlavu rodičom, ktorí sú nemoslimovia," napísal denník Guardian.

Šťastím v nešťastí zjavne bolo to, že po prepustení z väzenia Ammana sledovali príslušníci tajnej služby a policajti v civile. Zastrelili ho totiž rýchlo po tom, čo stihol pobodať dvoch okoloidúcich.

Útok, ktorý spáchal Amman, je v Londýne druhý podobný v poslednom období. Na konci novembra 2019 jeden islamista zabil dvoch ľudí na moste London Bridge, pričom ho tiež predčasne pustili na slobodu. „Problém, ktorý máme s prevýchovou ľudí, ktorí podľahnú islamizmu, je ten, že ide o veľmi náročnú úlohu, čo sa môže podariť, ale úspešných príkladov je veľmi málo. Musíme si to úprimne priznať," upozornil Johnson.