Americké ponorky ponesú novú taktickú jadrovú hlavicu

Podľa americkej vlády je cieľom zaradenia novej zbrane predísť vypuknutiu jadrového konfliktu. Kritici sa však domnievajú, že rozhodnutie naopak posilňuje riziko vzniku nukleárnej vojny, napísala agentúra AP.

Taktické jadrové zbrane majú oproti strategickým menšiu ničivú silu. Vo vojenských kruhoch sa dlhodobo diskutuje o tom, že by mohli byť doplnkom pri vedení konvenčného boja bez toho, aby ich zapojenie viedlo k eskalácii a prepuknutiu jadrovej vojny.

Výbušnú silu hlavice s označením W76–2, ktorú by mali niesť strely Trident II, Pentagon neuvádza. Podľa expertov by však mohla zodpovedať sile asi piatich kiloton trinitrotoluénu (TNT). To je asi tretina sily bomby Little Boy, ktorú Spojené štáty zhodili pred koncom druhej svetovej vojny na japonské mesto Hirošima. Strategické jadrové hlavice, ktoré tvoria súčasť arzenálu amerických ponoriek niekoľko posledných desaťročí, pritom majú silu 90 a 475 kiloton.

Námestník amerického ministra obrany John Rood AP povedal, že by nová hlavica mala znížiť riziko jadrovej vojny. Spojené štáty podľa neho naďalej budú ctiť svoju zásadu, že jadrové zbrane použijú len vo „výnimočných prípadoch“. Nová hlavica by však mala USA pomôcť odradiť Rusko od toho, aby samo tieto strely používalo.

Kritici taktických jadrových zbraní sa však obávajú, že riziko prepuknutia jadrového konfliktu naopak zvyšujú. Vojenským veliteľom totiž poskytujú novú možnosť, ako jadrové zbrane do konfliktu zapojiť.

Nie je pritom isté, že znepriatelená strana ich nasadenie nevyhodnotí ako strategickú hrozbu a neodpovie celoplošným jadrovým útokom. Domnievajú sa tiež, že nasadenie taktických nukleárnych zbraní do ponoriek je zbytočné, pretože americká armáda už disponuje týmto typom striel odpaľovaných zo vzduchu.

Pentagon odmietol komentovať, kedy a kde bude nová hlavica nasadená. Americká mimovládna organizácia Federácie amerických vedcov (FAS) však s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedla, že hlavicu ako prvá nesie od konca minulého roka ponorka USS Tennessee, ktorá sa plaví v Atlantickom oceáne.

Spojené štáty novú zbraň nasadzujú v čase významných posunov v strategických vzťahoch s Ruskom. Podľa AP sa množia obavy, že americký prezident Donald Trump neprijme ponuku Moskvy na predĺženie zmluvy o kontrole jadrových zbraní START, ktorej platnosť má vypršať budúci rok vo februári. Je to pritom v súčasnej chvíli jediná dohoda, ktorá obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré smie mať Rusko aj USA vo svojom arzenáli k dispozícii.