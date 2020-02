Obete koronavírusu v Číne stále pribúdajú, Taliansko hlási prvý prípad nákazy

Výsledky testov v Ríme potvrdili vírus u muža, ktorý sa spolu so skupinou 56 talianskych študentov a podnikateľov vrátil z čínskeho mesta Wu-chan, ktoré je ohniskom nákazy. Informovala o tom vo štvrtok agentúra APA s odvolaním sa na talianske tamojšie zdravotnícke orgány, píše.

Infikovaného muža najprv previezli do karantény do vojenského zariadenia v Ríme a následne bol presunutý do nemocnice Spallanzani, ktorá sa špecializuje na infekčné ochorenia. Tam sa u neho potvrdil výskyt koronavírusu. Pacient má mierne zvýšenú telesnú teplotu, uviedli zdravotníci.

V rovnakej nemocnici v talianskom hlavnom meste je hospitalizovaný aj čínsky manželský pár, u ktorého sa nákaza koronavírusom potvrdila pred ôsmimi dňami. Ďalšie osoby sú v nemocnici na pozorovaní.

V Bologni medzičasom došlo k „rasistickému útoku na dieťa čínskeho pôvodu“, ktoré sa stalo terčom urážok a strkania, uviedol starosta mesta Virginio Merola s tým, že prípad bol nahlásený polícii.

Taliansky prezident Sergio Mattarella vo štvrtok na znak solidárnosti s čínskou komunitou v Taliansku navštívil školu v multikultúrnej štvrti Ríma Esquilin, do ktorej chodí množstvo čínskych žiakov. Počas svojej návštevy varoval pred diskrimináciou Číňanov žijúcich v Taliansku.

Výletná loď v karanténe

Tridsaťpäť Talianov sa momentálne nachádza v karanténe na palube výletnej lode Diamond Princess, ktorá kotví v prístave japonského mesta Jokohama. Dvadsaťpäť z nich sú členovia posádky, kapitánom lode je Neapolčan Gennaro Arma. Celkový počet chorých na palube vzrástol na 61. Ďalším takmer 3700 ľuďom úrady zakázali vylodenie, približne dva týždne zostanú v karanténe.

Vekové rozpätie nových pacientov je 20 až 80 rokov a je medzi nimi 21 Japoncov, osem Američanov, päť Kanaďanov, päť Austrálčanov, Argentínčan a Brit. Nikto z nich nemá vážne príznaky. Postarajú sa o ne zdravotnícke zariadenia v neďalekom Tokiu a priľahlých prefektúrach.

Šírenie choroby na plavidle Diamond Princess odhalili úrady potom, keď Hongkong potvrdil koronavírus u človeka, ktorý na lodi bol. Lekári najprv všetkých cestujúcich aj členov posádky vyšetrili a pre ďalšie testy vyčlenili 273 ľudí. Nákaza sa najprv v stredu potvrdila u desiatich z nich, ďalších desať prípadov úrady potvrdili vo štvrtok.

Vyšetrovanie smrti lekára

Čínsky Ústredný výbor pre kontrolu disciplíny (CCDI) v piatok oznámil, že začal vyšetrovanie po tom, ako smrť lekára Li Wen-lianga, ktorý medzi prvými upozornil na koronavírus, vyvolala vlnu nespokojnosti s prístupom vlády k epidémii tohto infekčného ochorenia. Informovala o tom agentúra AFP.

CCDI vyhlásil, že tím jeho špecialistov odcestuje do mesta Wu-chan, v ktorom tento lekár v piatok v piatok v skorých ranných hodinách miestneho času podľahol novému koronavírusu 2019-nCoV, aby tam „komplexne vyšetril prípad doktora Li Wen-lianga, o ktorom informovalo obyvateľstvo“.

Smrť 34-ročného oftalmológa vyvolala vlnu smútku a hnevu najmä v súvislosti so zhoršujúcou sa epidémiou nového koronavírusu, ktorá si vyžiadala už viac než 630 obetí na životoch.

Li Wen-lianga si predvolala polícia, keď sa v decembri minulého roka snažil varovať pred novým koronavírusom. Tridsiateho decembra poslal správu kolegom lekárom v skupinovom čete a o niekoľko dní si ho zavolali na oddelenie verejnej bezpečnosti, aby podpísal dokument, v ktorom ho obviňujú zo „šírenia fám“ o víruse. Bol jedným z ôsmich osôb vyšetrovaných políciou za tento „čin“.

Čínsky najvyšší súd v januári kritizoval políciu vo Wu-chane za to, že trestala prvých „vyvolávačov paniky“ s tým, že epidémia nemusela byť taká vážna, ak „by verejnosť už vtedy ‚fámam‘ o víruse uverila“.

Koronavírus vyvoláva ochorenie s príznakmi chrípky (horúčka, kašeľ, problémy s dýchaním), len u niektorých pacientov vedie k rozvoju vírusového zápalu pľúc, ktorý môže vyústiť až do zlyhania dýchania. Podľa doterajších informácií odborníkov umierajú na vírus prevažne seniori a ľudia s podlomeným zdravím. Chorobe podľahne približne 2,2 percenta nakazených.