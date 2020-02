Padla Orbanova vláda. Na nohy

Ludovic Orban sa v premiérskom kresle zohrial tri mesiace, čo na miestne pomery nie je až tak málo. Za desaťročie, čo je v Maďarsku pri moci Viktor Orbán, sa v Rumunsku vystriedalo až pätnásť predsedov vlád. Jedna premiérka úradovala iba tri dni, dvaja premiéri necelé dva týždne.

Orban, syn etnického Maďara a Rumunky, dostal šancu zostaviť svoj menšinový kabinet v situácii, keď moc ležala doslova na ulici. Z rúk ju vypustili sociálni demokrati, ktorí od posledných parlamentných volieb išli od porážky k porážke. Ich bývalý vodca si odpykáva trest za zneužitie právomocí, za korupciu boli odsúdení mnohí ministri, poslanci či starostovia strany, ktorá má v parlamente stále najviac kresiel.

Sociálni demokrati sa neúspešne pokúšali obmedziť nezávislosť justície, a keď im v tom rozhnevaná ulica zabránila, prišli o koaličného partnera a ich posledná premiérka musela vlani na jeseň prepustiť miesto opozícii.

Pomer síl v parlamente dnes absolútne neodráža nálady v spoločnosti. Agentúra IMAS tento týždeň namerala liberálom vyše 47-percentnú podporu, čo je viac ako dvaapolnásobný nárast oproti voľbám v roku 2016. Preferencie sociálnych demokratov za rovnaký čas padli zo 46 percent na súčasných 20.

Liberáli sa cítia pri sile a ambicióznou reformou volebného zákona skúsili, čo všetko im prejde. S podporou prezidenta Klausa Iohannisa, ktorý vzišiel z ich radov, iniciovali dvojkolové voľby starostov a zjednodušenie volebnej účasti Rumunov žijúcich v zahraničí. Sociálni demokrati obe tieto novely, ktoré by mohli ešte urýchliť eróziu zvyšku ich moci, odmietli. Vyvolali hlasovanie o nedôvere vláde a vďaka obavám Maďarov, ktorí by v dvojkolových voľbách starostov tiež mohli veľa stratiť, uspeli.

„Orbanova vláda padla. Je to veľmi veľký krok pre rumunskú demokraciu,“ privítal výsledok hlasovania líder sociálnych demokratov Marcel Ciolacu. Ide však o Pyrrhovo víťazstvo opozície, zhodujú sa analytici, podľa ktorých by si liberáli radi vynútili predčasné voľby. V riadnom termíne by totiž do konca tohto roka mohli ich momentálne rekordné preferencie klesnúť.

„Parlament ovládaný spiatočníckymi silami, ktoré pošliapavali demokraciu a životné záujmy Rumunska, sa rozhodol odvolať mnou vedenú vládu,“ reagoval Orban podľa agentúry Agerpres. „Prehrali sme jednu bitku, ale vojnu, ktorú vedieme v záujme Rumunska, vyhráme. Táto vláda padla na nohy,“ dodal sebavedome. Včera podvečer jeho slová potvrdil prezident, keď ho opätovne poveril zostavením vlády. Ak by parlament novému Orbanovmu kabinetu nevyslovil dôveru, tak otvorí cestu k predčasným voľbám.