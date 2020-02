Oslobodia Trumpa aj Američania?

Proces, ktorý mohol viesť až k odvolaniu Trumpa, sa skončil podľa očakávania. Na šéfa Bieleho domu podala ústavnú žalobu, teda impeachment, demokratmi ovládaná Snemovňa reprezentantov. Oba jej body však v stredu večer odmietol Senát, v ktorom majú väčšinu Trumpovi republikáni. Len jeden spolustraník prezidenta nabral odvahu a hlasoval proti nemu. Prvý článok obžaloby týkajúci sa zneužitia právomocí odmietol Senát v pomere 52 ku 48 hlasom. Za hlasovali všetci demokrati a pridal sa republikánsky senátor z Utahu Mitt Romney. Senát potom väčšinou 53 hlasov k 47 rozhodol, že Trump je nevinný aj v druhom bode obžaloby, podľa ktorého prezident robil obštrukcie proti Kongresu.

"Trumpa oslobodili, čo znamená, že bude na amerických voličoch, aby nad ním vyriekli konečný verdikt v novembrových voľbách,“ povedal pre Pravdu politológ Robert Schmuhl z Notredamskej univerzity v Indiane.

Republikáni sa za prezidenta postavili, hoci niektorí pripustili, že prezident nekonal správne, keď chcel, aby minulý rok Ukrajina vyšetrovala spoločnosť Burisma. V jej správnej rade sedel Hunter Biden, syn viceprezidenta Joea Bidena. Demokrat patrí k favoritom na zisk prezidentskej nominácie. Trump tlačil na Ukrajinu tak, že podľa žaloby pozastavil finančnú vojenskú pomoc Kyjevu.

Šéf Bieleho domu tvrdí, že neurobil nič zlé a impeachment je politická honba na čarodejnice, ktorú rozpútali demokrati. Republikáni počas procesu v Senáte nepripustili vypočutie svedkov, hoci o zmrazenej pomoci Ukrajine v pripravovanej knihe hovorí aj John Bolton, bývalý Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť.

Romney pokladá prezidentovo konanie za jasný útok na volebné práva, národno-bezpečnostné záujmy a základné hodnoty. Podľa bývalej veľvyslankyne USA na Ukrajine Marie Yovanovitchovej, ktorá vypovedala v Snemovni reprezentantov o aktivitách Bieleho domu, súčasná americká vláda podkopáva demokratické inštitúcie. Naopak, Trump vyhlasuje, že sa správal dokonale a demokrati sú príšerní a skorumpovaní.

Polarizácia politiky

Už 3. novembra budú Američania rozhodovať o tom, či vymenia vládcu Oválnej pracovne. Politológ z Kolumbijskej univerzity Robert Shapiro tvrdí, že prezidentova vláda utrpela pri impeachmente "Ale oslobodili ho a môže sa cítiť rehabilitovaný a na základe toho si udrží podporu jadra svojich voličov. Tá tiež prispela k tomu, že v Senáte Trumpova strana hlasovala v jeho prospech,“ reagoval pre Pravdu Shapiro. "Podstatným faktorom však je, že viacero dôležitých republikánov súhlasilo, že prezident urobil niečo veľmi zlé, nebol to však zločin, za ktorý by si zaslúžil odvolanie z funkcie. Demokrati to môžu využiť ako argument, že ľudia by Trumpa druhý raz nemali podporiť,“ myslí si expert. Podľa Shapira to môže zapôsobiť najmä na nezávislých voličov.

Priemer prieskumov, ktorý robí analytický portál RealClearPolitics, v tejto chvíli ukazuje, že 51,9 percenta Američanov neschvaľuje Trumpovo pôsobenie v úrade. Opak si myslí 45 percent obyvateľov USA.

Schmuhl pripomína, že Amerika je extrémne politicky rozdelená. "Dva hlavné strany od seba už ani nemôžu byť viac vzdialené. Trump a šéfka Snemovne reprezentantov demokratka Nancy Pelosiová sa tento týždeň ani nedokázali privítať počas prezidentovho prejavu o stave únie. Nedostatok ľudskej komunikácie je dôkazom toho, ako vyzerá americká politika a aká je polarizovaná,“ povedal Schmuhl.