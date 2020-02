Srbsko odviezlo stovky migrantov od hraničného priechodu s Maďarskom

Stovky migrantov, ktorí sa vo štvrtok zhromaždili na hraniciach Srbska s Maďarskom a požadovali vpustenie do Európskej únie, odviezli srbské úrady do záchytného centra na juhu krajiny. Dočasne uzavretý hraničný priechod Kalebija-Tompa je od dnešného rána opäť v prevádzke, uviedla srbská verejnoprávna televízia RTS.

Hraničný priechod uzavrela maďarská polícia po tom, čo sa v jeho blízkosti zhromaždilo 300 až 400 migrantov predovšetkým z Afganistanu, Pakistanu a Bangladéša. Maďarské úrady odmietli ich požiadavku vstupu na územie EÚ. Migrantom sa do cesty postavil policajný kordón a doprava cez prechod bola prerušená.

Srbská polícia dnes medzi druhou a štvrtou hodinou rannou všetkých migrantov evakuovala autobusmi. Prevezení boli do prijímacieho centra v jihorsrbkom meste Preševo v blízkosti hranice s Macedónskom.

Podľa srbského denníka Kurir sa o dianí na prechode ešte vo štvrtok večer prišiel na miesto osobne informovať srbský minister obrany Aleksandar Vulin. Uviedol, že ide o akciu ľudí „zmanipulovaných falošnými sľubmi mimovládnych organizácií“ a že Srbsko nedopustí, aby migranti Srbsko „rozhádali“ so susedmi. Ako neopodstatnené rovnako odmietol sťažnosti časti utečencov na zlé podmienky v srbských zberných táboroch.

Cez Srbsko a Maďarsko v roku 2015 mierili do Európskej únie státisíce utečencov a migrantov z Blízkeho východu, predovšetkým zo Sýrie a Iraku, ale aj z ázijských krajín. Vláda premiéra Viktora Orbána maďarské územie pre cestu do Európy uzavrela a nechala na hranici so Srbskom postaviť plot. Ten bol neskôr rozšírený aj na hranici s Chorvátskom.

Migranti sa však i napriek tomu stále snažia cez túto bariéru dostať. Koncom januára sa okolo šesť desiatok ľudí pokúsilo do Maďarska preniknúť pri prechode Horgoš-Röszke. Orbán i ďalší maďarskí vládni činitelia v poslednej dobe dôrazne upozorňujú na signály, ktoré podľa nich svedčia o možnom opätovnom zdvihnutí migračnej vlny do EÚ.