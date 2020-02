Voľby v Česku by vyhralo ANO, ODS predbehla Pirátov

Ak by sa parlamentné voľby v Českej republike uskutočnili v januári, vyhralo by ich vládnuce hnutie ANO premiéra Andreja Babiša. Podľa volebného modelu, ktorého výsledky v utorok zverejnilo Centrum pre výskum verejnej mienky (CVVM), by za ANO hlasovalo 32 percent voličov.