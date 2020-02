Koronavírus opäť naberá na sile, zabil prvého amerického občana

Čína hlási ďalších 86 úmrtí po nakazení koronavírusom. Celkovo tak počet mŕtvych do konca piatku v kontinentálnej Číne dosiahol 722, informovala podľa agentúry Reuters čínska Národná zdravotnícka komisia (NHC).

V pevninskej Číne bolo počas piatku evidovaných 3399 nových potvrdených prípadov nákazy, takže dohromady počet prípadov vzrástol na 31 774. Medzi obeťami koronavírusu v čínskom Wu-chane je podľa denníka The New York Times tiež americký občan, vôbec prvá obeť z USA. Agentúra Kjódó zase informovala, že vírus má možno prvú japonskú obeť. Japonec zomrel po hospitalizácii so zápalom pľúc aj v čínskom Wu-chane.

Nárast počtu novo potvrdených nakazených v pevninskej Číne bol v piatok oproti predchádzajúcemu dňu opäť väčší. V stredu a vo štvrtok sa pritom znižoval. Piatkový nárast je rekordný, všímajú si tlačové agentúry. Po vylúčení 2050 ľudí, ktorí sa už vyliečili, a 722, ktorí zomreli, zostáva v pevninskej Číne 31 774 potvrdených infikovaných.

Väčšina nakazených aj obetí je naďalej hlásená z centrálnej provincie Chu-pej s hlavným mestom Wu-chan, ktoré je ohniskom epidémie. Počas piatku pribudlo len v tejto provincii 81 mŕtvych, z toho 67 vo Wu-chane. Celková bilancia obetí tak v tejto provincii vzrástla na 699 a v samotnom Wu-chane na 545.

Medzitým hlási Japonsko ďalších troch infikovaných na výletnej lodi Diamond Princess, ktorá už niekoľko dní kotví v prístave v Jokohame. Celkový počet tamojších nakazených tak vzrástol na 64, uviedlo japonské ministerstvo zdravotníctva citované agentúrou Kjódó. Ďalším takmer 3700 pasažierom japonské úrady v snahe zabrániť šíreniu vírusu nariadili dvojtýždňovej karanténu.

Práve Japonsko hlási zo všetkých krajín mimo Čínu najviac nakazených, aktuálne 89. Japonské ministerstvo zahraničia oznámilo, že vo Wu-chane zomrel Japonec, u ktorého bolo podozrenie na nákazu novým koronavírusom. Muž po šesťdesiatke bol 22. januára hospitalizovaný so silným zápalom pľúc. Ak sa u neho infekcia potvrdí, išlo by o prvé japonskú obeť epidémia nebezpečného vírusu, napísala agentúra Kjódó.

Denník The New York Times s odvolaním sa na hovorcu veľvyslanectvo USA v Pekingu napísal, že vo Wu-chan zomrel tiež Američan, ktorý sa koronavírusom nakazil.

Čínsky prezident Si Ťin-pching v piatok hovoril so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom a vyzval Spojené štáty na „rozumnú reakciu“ na epidémiu. Peking si pritom už skôr sťažoval na údajne prehnané opatrenia niektorých krajín, pokiaľ ide o obmedzenia cestovania ľuďom z Číny.

Mimo pevninskú Čínu sú stále hlásení dvaja mŕtvi – jeden v Hongkongu a jeden na Filipínach. Nákaza sa objavila mimo Čínu v 27 krajinách a regiónoch, v ktorých bol potvrdený dohromady u najmenej 332 ľudí.