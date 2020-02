Zabudnú Íri vo voľbách na brexit?

Írsky premiér Leo Varadkar sa za vyše dva roky v úrade stal v zahraničí hviezdou. Aj keď radikálni stúpenci brexitu v susednej Británii ho majú v zuboch. V sobotu to však budú Íri, ktorí v predčasných voľbách rozhodnú o tom, či 41-ročný Varadkar bude viesť krajinu aj v čase, keď sa bude rozhodovať o budúcich vzťahoch EÚ a Británie. Lenže brexit nie je teraz prioritnou témou, ktorá by Írov trápila.

Podľa prieskumov to vyzerá, že v sobotu večer sa Varadkarova vládna strana Fine Gael nebude tešiť z víťazstva vo voľbách. A to aj napriek tomu, že v čase neľahkých rokovaní o brexitovej zmluve Dublin dosiahol, aby po brexite nevznikla viditeľná hranica medzi Írskom a Severným Írskom a ekonomika šliape. Krajina má vysoký hospodársky rast a takmer plnú zamestnanosť, hrozba tvrdého brexitu, ktorý by spomedzi krajín EÚ najviac postihol práve Írsko, bola zažehnaná. Nateraz.

Varadkar však v týchto voľbách môže byť svojím spôsobom podľa zásluhy potrestaný. Jeho popularita dosiahla vrchol vlani na jeseň po jeho stretnutí s britským premiérom Borisom Johnsonom, ktoré bolo považované za zlomové pri dosiahnutí dohody o brexitovej zmluve. Keď bola bezprostredná hrozba tvrdého brexitu odvrátená, Varadkarova menšinová vláda sa dostala do problémov. Spolupráca dvoch hlavných politických strán (za iných okolností rivalov), ktorá vznikla v roku 2016 v záujme ustráženia írskych záujmov pri rokovaniach o brexite – sa začala rozpadať. Hlavná opozičná strana Fianna Fáil bola čoraz neochotnejšia podporiť v parlamente ministrov za Fine Gael pri hlasovaniach o nedôvere, ktoré predkladala ľavicová opozícia.

Voľby sa pôvodne mali konať až na budúci rok. Varadkar sa však napokon rozhodol predísť pádu vlády vypísaním nových volieb, hoci jeho strana nemala v prieskumoch veľký náskok.

Pozornosť ľudí sa obrátila na domáce problémy – zdravotníctvo, dôchodkový vek, ale najmä nedostatok bytov a vysoký nájom. A na týchto témach vyrástla krajne ľavicová Sinn Féin. Je to strana, ktorá bola kedysi považovaná za politické krídlo teroristickej IRA a jej hlavným cieľom je zjednotenie Írska. Na túto tému sa ale v predvolebnej kampani v Írsku nesústredila. Sinn Féin vyše roka vedie Mary Lou McDonaldová – bývalá členka Fianna Fáil, schopná diskutérka, ktorá vyštudovala anglickú literatúru na univerzite v Dubline. Strana teraz dosahuje v prieskumoch verejnej mienky rekordy a doťahuje sa na dve hlavné politické strany, ktoré sa takmer storočie striedali vo vláde.

Spoluprácu so Sinn Féin obe hlavné politické strany vylúčili. S niečím takým zrejme neráta ani Sinn Féin, ktorej podmienkou vstupu do vlády je vyhlásenie referenda o zjednotení Írska do roku 2025.

Brexit, o ktorom sa v kampani teraz veľa nehovorí, sa však tak či onak čoskoro opäť stane v Írsku veľkou témou. Na budúci mesiac sa spustia rokovania o budúcich vzťahoch EÚ s Britániou a prechodné obdobie na dosiahnutie dohody je len do konca roka. „Ak by bol brexit futbalovým zápasom, tak sme asi v polčase,“ upozorňoval voličov Varadkar. „Myslím, že veľa ľudí sa chce v tomto štádiu pohnúť od témy brexitu a hovoriť o iných veciach. Nanešťastie, myslím si, že si nemôžeme dovoliť taký luxus. Brexit bude dominovať írskej politike najmenej 12 ďalších mesiacov a ľudia rozhodnú o tom, aký tím nás má previesť cez všetky hrozby a tlaky,“ povedal pre portál Politico šéf diplomacie Simon Coveney.

Ako šéf strany Varadkar voľby zatiaľ nevyhral. Najmladším premiérom v histórii krajiny sa stal po tom, čo v roku 2017 v úrade vystriedal svojho predchodcu Endu Kennyho. Napriek dosiahnutým úspechom víťazstvo nemá isté. „Nálady naznačujú uprednostnenie zmeny,“ odhadol pre britský denník Guardian David Farrell z dublinskej University College.

Varadkar – gej írsko-indického pôvodu – sa stal tvárou moderného Írska. O tom, či bude viesť Írsko v ďalších ťažkých mesiacoch, rozhodnú voliči. Nie je vylúčené, že voľby sa skončia patom. Varadkar je ochotný opäť viesť menšinovú vládu. Otázne je, či by s tým rivali z Fianna Fáil súhlasili. Napríklad pre stále reálnu hrozbu tvrdého brexitu s vážnymi dopadmi aj na írsku ekonomiku, čo spolu s politickou nestabilitou nie je dobrá kombinácia.