Koronavírus si vyžiadal najviac mŕtvych za jeden deň

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyslala do Pekingu tím expertov, aby pomohli preskúmať nový vírus. Mimo Číny zaznamenali vyše 360 prípadov nákazy.

Počet úmrtí na nový vírus je už vyšší, než si vyžiadala epidémia ochorenia SARS (za ktorým stojí iný typ koronavírusu) z rokov 2002–2003, ktorému vtedy na celom svete podľahlo 774 ľudí a vyše 8 000 sa ním nakazilo. Vtedajšia epidémia SARS taktiež začala v Číne.

WHO v sobotu uviedla, že počet prípadov nového koronavírusu nahlasovaných na dennej báze v Číne sa už podľa všetkého „stabilizuje“. Podľa WHO je však stále predčasné tvrdiť, že by epidémia ochorenia v krajine už kulminovala.

Výskyt nového druhu koronavírusu spôsobujúceho zápal pľúc, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS, hlásili z čínskeho mesta Wu-chan, metropoly provincie Chu-pej, prvýkrát 31. decembra 2019.

Nákaza sa odvtedy rozšírila do vyše 25 krajín sveta vrátane napríklad Nemecka, Južnej Kórey, Japonska, Spojených štátov či Kanady, čo viedlo WHO k vyhláseniu stavu globálnej zdravotnej núdze.