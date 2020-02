Ďalšia epizóda. Trump vracia úder

Podľa niektorých amerických médií má dokonca vládca Bieleho domu niečo ako čierny zoznam ľudí, ktorým chce dať pocítiť svoju moc. Trumpa minulý týždeň Senát ovládaný republikánmi zbavil viny. Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati, ho obžalovala vo dvoch bodoch. Impeachment sa týkal zneužívania právomocí a obštrukcií proti Kongresu.

Demokrati obvinili Trumpa, že sa snažil zasiahnuť do volebnej kampane. Žiadal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev vyšetroval aktivity spoločnosti Burisma. V správnej rade tejto firmy sedel Hunter Biden. Je to syn bývalého viceprezidenta Joea Bidena. Demokratický politik sa v strane uchádza v primárkach o nomináciu do súboja o Biely dom. Trump podľa žaloby tlačil na Zelenského tak, že pozastavil Ukrajine finančnú vojenskú pomoc.

Po impeachmente už v Bielom dome v rámci Národnej bezpečnostnej rady nepracuje podplukovník Alexander Vindman. V piatok ho eskortovali z pracoviska. Rovnako dopadlo jeho dvojča právnik Yengeny Vindman.

Alexander Vindman vypovedal počas procesu impeachmentu v Snemovni reprezentantov o telefonáte medzi Trumpom a Zelenským z 25. júla 2019. "Nemyslím si, že bolo vhodné žiadať cudziu vládu, aby vyšetrovala amerického občana a znepokojovalo ma, čo to bude znamenať pre podporu vlády USA pre Ukrajinu,“ povedal Vindman o tom, ako Trump od Zelenského žiadal o „službičku“ týkajúcu sa vyšetrovania Burismy.

Prezident Trump tweetoval, že na Vindmana sa vraj sťažoval aj jeho nadriadený, mal problémy s úsudkom, vynášal informácie a bol nedisciplinovaný. Vládca Bieleho domu stále tvrdí, že jeho komunikácia s Ukrajinou bola v poriadku a demokrati len proti nemu rozpútali politickú honbu na čarodejnice

"Mnohí Američania nepochybujú o tom, prečo tento človek prišiel o prácu, prečo má táto krajina o jedného vojaka, ktorý slúži v Bielom dome, menej. Podplukovníka Vindmana požiadali, aby odišiel, lebo hovoril pravdu. Mocní sa zľakli jeho cti, toho, že robil to, čo považoval za správne,“ uviedol Vindmanov právnik David Pressman.

Vo svojej funkcii skončil aj americký veľvyslanec pri Európskej únii Gordon Sondland. Ten síce najprv vypovedal v prospech Trumpa, ale neskôr svoje vyhlásenie upravoval. Sondland bol politický nominant.

Trump sa po oslobodení bude pravdepodobne ešte viac správať ako v epizódach svojej bývalej reality šou Učeň. On rozhodoval, kto postúpi a kto vypadne.

"Medzi ľuďmi, ktorí pozorne sledujú americkú politiku, vládne napätie. Faktom je, že Trumpa už v zásade nič neobmedzuje. Kongres, presnejšie povedané Senát, sa v podstate vzdal svojej funkcie, ktorá spočíva v kontrole šéfa Bieleho domu,“ povedal pre Pravdu Russell Rilley, expert na americký prezidentský systém z Virgínskej univerzity.