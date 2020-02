Zabudnite na Iowu. Demokrati bojujú o New Hampshire

Technologické fiasko volebných zhromaždení v Iowe poriadne schladilo možných vyzývateľov republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. Ten si určite mädlí ruky, keď vidí, ako jeho oponenti na seba navzájom útočia. Ale primárky v New Hampshire ponúkajú demokratom novú nádej.

Buttigieg verzus Sanders

Výsledky volebných zhromaždení z Iowy, ktoré sa konali 3. februára, sú už konečne známe. Po technických problémoch, keď jednotlivé okrsky neboli schopné informovať o odovzdaných hlasoch, konečne demokrati prišli s číslami. Exstarosta indiánskeho mesta South Bend Pete Buttigieg získal 14 delegátov. Vermontský senátor Bernie Sanders 12, senátorka z Massachusetts Elizabeth Warrenová osem, bývalý viceprezident Joe Biden šesť a minnesotská senátorka Amy Klobucharová jedného.

Čo to znamená pre New Hampshire? Chaos v Iowe zatienil všetko, aj víťazov. Buttigieg a Sanders však napriek tomu veria, že by si mohli posilniť pozície. Zdá sa totiž, že v New Hampshire sa bude rozhodovať o výhre práve medzi nimi.

Priemer prieskumov na stránke RealClearPolitics ukazuje, že miernym favoritom je s 26,6-percentnou podporou medzi voličmi Sanders. Buttigieg za ním zaostáva o 5,3 percenta.

"V minulosti sa v New Hampshire voliči neraz ukázali ako veľmi nestáli. V tomto štáte boli nečakaní víťazi,“ pripomenul však pre Pravdu expert na americkú politiku Robert Busby z Liverpool Hope University.

Uvidí sa, ako primárky v New Hampshire zasiahnu do trendu, ktorý sa ukazuje v rámci Demokratickej strany. Mal by to byť boj medzi progresívcami a centristami. Sanders predstavuje ľavicové krídlo strany. Má síce 78 rokov, ale veľkú podporu medzi mladými voličmi.

Buttigieg je do značnej miery Sandersov opak. Má 38, je gej a vystupuje ako centrista. V Iowe a New Hampshire má podľa prieskumov Buttigieg najväčšiu podporu medzi najstaršími voličmi a najmenšiu medzi najmladšími.

"Demokrati čelia značnej výzve. Sanders je populárny medzi ľavicovými a mladými voličmi. Je však otázne, či je najlepším kandidátom na to, aby dokázal k sebe prilákať centristických, nerozhodnutých voličov a aby porazil Trumpa. Inými slovami povedané, uvidí sa, či demokrati chcú ideologickejšie zameraného nominanta, ktorý však môže prehrať. Alebo budú hľadať pragmatickejšieho stredo-ľavicového kandidáta, ktorý by dokázal osloviť širšie spektrum voličov a mohol by vyhrať,“ povedal Busby.

"Napriek tomu, že v Iowe sme boli svedkami veľkých problémov, volebné zhromaždenia pomohli Buttigiegovi dostať sa do myslí voličov v New Hampshire. Ak však primárky v tomto štáte vyhrá Sanders, dostane sa do pozície favorita pred hlasovaním v Nevade,“ reagoval pre Pravdu profesor politológie Dante Scala z univerzity v New Hampshire.

Kto ešte dúfa?

V Nevade sa volebné zhromaždenia konajú 22. februára. Zatiaľ v tomto štáte nie je k dispozícii veľa prieskumov. Doteraz zverejnené výskumy mierne favorizujú Bidena. Bývalý viceprezident však zatiaľ zaostáva za očakávaniami.

"Iowa spochybnila šance Bidena na zvolenie. V tejto chvíli by bolo pre neho vítanou správou, keby v New Hampshire skončil aspoň tretí. Má totiž za sebou veľmi náročný týždeň,“ uviedol Scala.

Biden stále vedie v celoštátnych prieskumoch týkajúcich sa demokratickej nominácie. Ale dobre si uvedomuje, že potrebuje čo najskôr zažiariť. Ako centristickému kandidátovi mu uberá z popularity Buttigieg. Preto proti nemu spustil veľkú ofenzívu, ktorá vyzdvihuje skúsenosti Bidena. Jeho tábor zverejnil video, v ktorom hovorí, že bývalý viceprezident a Buttigieg sa v politickom živote zamerali na podobné veci. Len prvý ich robil ako dlhoročný senátor a zástupca prezidenta Baracka Obamu a druhý ako starosta mesta v Indiane.

Podľa viacerých zdrojov zo strany sa demokrati pripravujú na dlhé a náročné primárky. Šancu cítia ešte viacerí kandidáti. Mali by však zabodovať v New Hampshire.

"Warrenová potrebuje vystúpiť zo Sandersovho tieňa. Nemyslím si však, že sa jej to podarí v New Hampshire. Klobucharová by však mohla prekvapiť, prekonať očakávania a dosiahnuť na tretie miesto,“ myslí si Scala. Minnesotskú senátorku povzbudila minulotýždňová televízna debata medzi demokratickými kandidátmi. Klobucharová v nej patrila k najlepším a po diskusii za 24 hodín získala na príspevkoch od donorov viac ako dva milióny dolárov.

"Okrem toho je tu ešte miliardár Mike Bloomberg, ktorý má peniaze a je úspešný podnikateľ. Nezdá sa však, že v sebe skrýva politický magnetizmus, ktorým by k sebe prilákal Američanov,“ pripomenul Busby.