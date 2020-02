CIA spolu s Nemeckom po desaťročia odpočúvali nepriateľov i spojencov

Zistili to nemecká televízia ZDF, americký denník The Washington Post a švajčiarska televízia SRF, podľa ktorých Američania s Nemcami upravovali šifrovacie stroje švajčiarskej spoločnosti Crypto, ktorú tajne vlastnili.

Príležitosť k ovládnutiu spoločnosti Crypto sa tajným službám naskytla na konci 60. rokov minulého storočia, keď sa zakladateľ firmy Boris Hagelin rozhodol odísť do dôchodku.

Operáciu CIA nazvala „Minerva“ po rímskej bohyni múdrosti, BND ju označovala ako „Rubikon“, čo je rieka v Taliansku. Po Ceasarovom ťažení na Rím, pri ktorom sa rozhodol túto rieku prekonať, označuje súslovie „prekročiť Rubikon“ významné rozhodnutie, ktoré už nie je možné vziať späť.

V dôsledku utajeného vlastníctva spoločnosti Crypto mali Američania s Nemcami možnosť vstupu do jej výrobkov a teda príležitosť čítať komunikáciu viac ako 130 vlád a tajných služieb. BND sa z operácie stiahla na začiatku 90. rokov minulého storočia, keď vyhodnotila riziko prezradenia ako príliš veľké. CIA následne podľa The Washington Post nemecký podiel odkúpila a v projekte pokračovala až do roku 2018, kedy sa z firmy tiež stiahla.

„Bol to spravodajský ťah storočia,“ citovala trojica médií príslušné hodnotenie CIA. „Zahraničné vlády platili USA a západnému Nemecku slušné peniaze za privilégium, že ich najtajnejšiu komunikáciu môžu čítať aspoň dva cudzie štáty a možno až päť či šesť,“ napísal The Washington Post s pripomienkou, že západné rozviedky niekedy výsledky svojich zistení poskytovali spojencom.

Nemci aj Američania tak napríklad sledovali komunikáciu iránskych klerikov počas krízy v roku 1979, kedy iránsky dav obsadil americké veľvyslanectvo v Teheráne a zajal 66 amerických rukojemníkov, poskytli Británii počas vojny o Falklandy informácie o argentínskej armáde či vypočuli vzájomné gratulácie líbyjských predstaviteľov po bombovom útoku na berlínskej diskotéke v roku 1986. Rovnako tak Američania s Nemcami vedeli o vraždách, ktoré organizovali juhoamerické diktátorské režimy.

Zásadnou nevýhodou špionážneho programu CIA a BND bola skutočnosť, že hlavní americkí globálni rivali, teda Sovietsky zväz a Čína, prístroje spoločnosti Crypto nikdy nepoužívali.