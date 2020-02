Bývalému pražskému imámovi hrozí za podporu terorizmu desať rokov

Shehadehovi, ktorý je vo väzbe už od novembra 2019, a tiež jeho bratovi a švagrinej hrozí pritom každému až pätnásť rokov väzenia. Shehadeha sa podarilo minulý rok zatknúť v Jordánsku, pričom v hľadáčiku polície sa ocitol už pred niekoľkými rokmi, keď sa začali jeho vyjadrenia postupne radikalizovať. Napríklad vyzýval moslimov, aby sa nezúčastňovali na podujatiach proti terorizmu, čo odôvodňoval tým, že tam budú aj kresťania.

Obžaloba z podpory a propagácie terorizmu však súvisí až s obdobím, keď začal organizovať cestu svojho brata a švagrinej do Sýrie, kde sa pripojili k teroristickej skupine. Ich cestu a pobyt pritom bývalý pražský imám aj financoval, a to z peňazí vyzbieraných medzi českými a slovenskými moslimami.

Shehadeh sa ku všetkému priznal, no vyhlásil, že na svojom konaní nevidí nič zlé. Zároveň už dávnejšie povedal, že pre neho rozhodnutia českých súdov nie sú vôbec podstatné, pretože sa neriadia islamským právom šaría. „Na to, čo som urobil, som patrične hrdý. Neľutujem to,“ vyhlásil bývalý pražský imám, a dodal, že za to rád pôjde aj do väzenia.

Štátny žalobca Bodlák v utorok na súde pripustil, že podľa šaríe možno bolo Shehadehove konanie v poriadku. „Ale či sa to už pánovi obžalovanému páči, alebo nie, český právny poriadok sa právom šaría neriadi,“ uviedol Bodlák.

Verdikt by mal podľa Českej televízie padnúť 28. februára.