Sanders zvíťazil v demokratických primárkach v štáte New Hampshire

Senátor Bernie Sanders zvíťazil v utorkových primárkach Demokratickej strany v americkom štáte New Hampshire (NH), kde si voliči vyberali kandidáta do novembrových volieb prezidenta USA.

Sanders porazil umiernených straníckych konkurentov Petea Buttigiega a Amy Klobucharovú v súboji o to, kto bude súperiť o Biely dom s republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie.

Sčítaných bolo takmer 90 percent hlasov, preto sa Sanders už vyhlásil za víťaza primárok. Sanders, predstaviteľ progresívneho krídla Demokratickej strany, získal 26 percent hlasov. Bývalý starosta zo štátu Indiana a predstaviteľ mladej generácie Buttigieg za ním zaostal len tesne, keď dostal 24,3 percenta hlasov. Senátorka za štát Minnesota Klobucharová sa umiestnila tretia a získala 19,9 percenta.

„Toto víťazstvo je začiatkom konca Donalda Trumpa,“ vyhlásil Sanders nadšeným a jasajúcim podporovateľom, keď americké televízne stanice NBC a ABC ohlásili výsledok v jeho prospech.

Trump hladko vyhral republikánske primárky

Americký prezident Donald Trump hladko zvíťazil v utorok v republikánskych primárkach v štáte New Hampshire, keďže mal iba slabých straníckych súperov. Informovala o tom tlačová agentúra AP. Trump sa vyhlásil za víťaza súboja o republikánsku nomináciu do novembrových prezidentských volieb, len čo sa v utorok večer v štáte zatvorili volebné miestnosti.

Pred štyrmi rokmi dosiahol Trump svoje prvé víťazstvo v primárkach práve v New Hampshire a pomohlo ho to katapultovať do Bieleho domu. Prezident Trump sa uchádza o druhé funkčné obdobie v Bielom dome. Prvé primárky už ľahko vyhral pred týždňov v štáte Iowa.

Trump má silnú podporu Republikánskej strany a iba slabých straníckych rivalov. Na augustovom nominačnom zjazde republikánov sa očakáva jeho schválenie za oficiálneho prezidentského kandidáta tejto strany a v novembri bude v prezidentských voľbách súperiť o úrad s oficiálnym demokratickým kandidátom.

Demokratickí kandidáti Yang a Bennet odstúpili

Demokratickí kandidáti na amerického prezidenta Andrew Yang a Michael Bennet v utorok odstúpili z boja o Biely dom po neuspokojivých finišoch v štáte New Hampshire. Obaja oznámili svoje odstúpenie samostatne v utorok neskoro večer, keď sa skončili demokratické primárky v New Hampshire a zatvorili sa tamojšie volebné miestnosti.

Yang je podnikateľ, ktorý vyvolal rozruch svojou prezidentskou kampaňou – presadzoval v nej jednotný základný príjem, keď by každý dospelý Američan dostával 1 000 dolárov mesačne.

Bennet je senátor za štát Colorado, ktorý do veľkej miery staval na víťazstvo v New Hampshire, ale jeho kampaň tam nenabrala dostatočný ťah a silu.