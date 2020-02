V USA sa stále viac šíri neonacistická rasistická propaganda

Počet takýchto transparentov, plagátov, či letákov sa medziročne zvýšil o viac ako 120 percent. Je to pritom podobne veľký nárast už druhý rok v rade. Vo svojej novej správe to uviedla medzinárodná mimovládna organizácia Liga proti hanobeniu (Anti-Defamation League – ADL).

„Dáta sú jednoznačné. Zástancovia zvrchovanosti belochov zosilňujú svoje snahy o šírenie nenávistných správ a naberajú nových priaznivcov,“ uviedla ADL v tlačovom vyhlásení. Organizácia vznikla už v roku 1913 ako nástroj boja proti antisemitizmu.

Takmer jedna štvrtina všetkej rasistickej propagandy sa objavila na kampusoch vysokých škôl. Na veľkej väčšine z nich sa však letáky a plagáty s touto tematikou objavili len raz. Podľa ADL sa v tomto prostredí neonacistom nedarí získať podporu.

Tretinu všetkých materiálov podľa ADL rozšírila jediná organizácia s názvom patriotický front. Hoci sídli na Floride, aktívna bola v 48 štátoch USA.

Medziročne naopak ubudlo masových zhromaždení neonacistov. ADL ich v roku 2019 zaznamenala 76 oproti 95 o rok skôr. Zástancovia zvrchovanosti belochov naďalej uprednostňujú narýchlo zvolané stretnutia, pretože vopred nahlásené demonštrácie sa často stretávajú so silným odporom miestnych obyvateľov.

„Príval propagandy, ktorá vo väčšine prípadov obsahuje rasistický jazyk zahalený do pokrúteného patriotizmu, je pokusom o normalizáciu neonacistických tendencií a posilnenie úsilia nabrať nových členov. Mieri proti Židom, černochom, moslimom, nebelošským imigrantom a sexuálnym menšinám,“ napísala ADL.

Podľa Orena Segala z ADL sa skupiny snažia vo svojich oznámeniach zdôrazňovať patriotizmus, pretože chcú, aby bola ich „nenávisť lepšie stráviteľná pre publikum v tohtoročných prezidentských voľbách“.

Jedna z hlavných rasistických skupín napríklad šírila plagáty s nápismi „bráňte Ameriku“, „nacionalizmus, nie globalismus“, „diverzita ničí národy“, „chráňte amerických pracovníkov“, či „prijmite svoju identitu“.

Šéf amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) minulý týždeň uviedol, že rasistický extrémizmus v USA spadá do kategórie „prioritných národných hrozieb“. Znamená to, že ho FBI považuje za nebezpečný v rovnakej miere ako zahraničné teroristické organizácie, teda napríklad Islamský štát (IS).