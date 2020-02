Zo Sandersa je favorit. Preverí ho iná Amerika

Vermontský senátor Bernie Sanders vyhral demokratické prezidentské primárky v New Hampshire.

Chcete zabojovať o Biely dom za Demokratickú stranu? Cesta k tomu už asi vedie len cez porážku Bernieho Sandersa v primárkach. Senátor z Vermontu, ktorý sa označuje za sociálneho demokrata, sa má z čoho tešiť. Tesne v utorok vyhral primárky v štáte New Hampshire. A minulý týždeň mal na dosah aj výhru vo volebných zhromaždeniach v Iowe.

Víťazi a porazení

Po dvoch kolách boja o prezidentskú nomináciu u demokratov je zo Sandersa favorit. Rovnako však žiari Pete Buttigieg. Iba 38-ročný bývalý starosta mesta South Bend v Indiane podľa neúplných výsledkov zaostal v New Hampshire za Sandersom len o niečo viac ako štyritisíc hlasov.

V tejto chvíli má podľa prepočtu agentúry AP Buttigieg k dispozícii 22 delegátov, keďže vyhral v Iowe. Sanders ich má 21. Na zisk prezidentskej nominácie je potrebné dostať hlasy aspoň 1 990 delegátov.

New Hampshire a Iowa určite nerozhodli o tom, ako primárky nakoniec dopadnú. Ale zamiešali demokratický peletón. Spokojní sú Sanders a Buttigieg a sťažovať sa nemôže ani minnesotská senátorka Amy Klobucharová. V New Hampshire skončila tretia a odváža si šiestich delegátov.

Naopak, zubami určite škrípu bývalý viceprezident Joe Biden a senátorka z Massachusetts Elizabeth Warrenová. Prvý menovaný dlho viedol v celoštátnych prieskumoch. Warrenová v nich mala ešte nedávno takisto dobré postavenie a snažila sa vystupovať ako kandidátka, ktorá dokáže spojiť ľavicové a centristické krídla strany.

V prospech Sandersa hovoria dobré počiatočné výsledky, jeho rozsiahly štáb a schopnosť získavať veľa peňazí od malých donorov. Vermontský senátor tiež preskočil Bidena v celoštátnych prieskumoch.

"Toto víťazstvo je začiatkom konca Donalda Trumpa,“ vyhlásil Sanders po výhre v New Hampshire. Ľavicový politik, ktorý väčšinu svojej kariéry pôsobil ako nezávislý, hovorí o revolúcii.

Akú podporu má Sanders?

Niektorí komentátori sú však v hodnotení Sandersových šancí opatrní. Iowa a New Hampshire sú štáty, v ktorých žijú najmä bieli Američania. Teraz sa boj demokratov presunie do Nevady a Južnej Karolíny s veľkým zastúpením hispáncov, respektíve Afroameričanov. V týchto etnických skupinách, ktoré sú pre demokratov veľmi dôležité, mal Sanders v primárkach v roku 2016 menšiu podporu.

"Víťazstvo v New Hampshire je pre neho dobrou správou. Ale všetci očakávali, že Sanders tu dosiahne slušný výsledok. Je senátor z Vermontu, čo je susedný štát,“ reagoval pre Pravdu politológ Michael Kraft z Wisconsinskej univerzity. "Iowa ani New Hampshire príliš nereprezentujú zloženie americkej spoločnosti. Je preto zložité robiť nejaké veľké všeobecné závery z výsledkov primárok v týchto štátoch,“ myslí si Kraft.

"Je veľmi pravdepodobné, že Sandersovi dobrý štart skutočne pomôže. Problémom pre demokratov môžu byť jeho ideologické pozície. Sanders je populárny medzi ľavicovým krídlom strany, ale dokáže k sebe prilákať aj nezávislých voličov, ak bude čeliť Trumpovi? Demokratickí lídri z toho budú nervózni,“ uviedol pre Pravdu expert na americkú politiku Robert Busby z Liverpool Hope University. Podľa odborníka bude ešte zaujímavé sledovať demokratický nominačný zápas, keď sa za niektorým z kandidátov zjednotia centristickí voliči.

Na to upozorňuje aj Kraft. "Buttigieg opäť dokázal, že oslovuje značnú časť umiernených demokratov. Keď zrátame jeho hlasy a tie, ktoré dostala Klobucharová, tak Sandersovo víťazstvo v New Hampshire vyzerá trochu inak. Stále si myslím, že viac voličov podporuje stredo-ľavicových až centristických kandidátov než výrazne ľavicového senátora z Vermontu. Buttigieg a Klobucharová získali v New Hampshire dokopy 44 percent hlasov, Sanders 26 percent,“ pripomenul Kraft.

Republikáni mali tiež svoje primárky. Prezidenta Trumpa podporilo v New Hampshire viac ako 85 percent voličov strany.