Do Jemenu sa vlani priplavilo viac migrantov než do Európy

Počet migrantov z východnej Afriky, ktorí podnikli nebezpečnú plavbu do Jemenu sužovaného bojmi, bol vlani vyšší než počet migrantov, ktorí cestovali cez Stredozemné more na juh Európy. V piatok to podľa tlačovej agentúry DPA oznámila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).