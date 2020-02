Stoltenberg: NATO z Afganistanu neodchádza

NATO má v Afganistane okolo 16 000 vojakov, ktorí sa podieľajú na výcviku tamojších síl. „Neopúšťate Afganistan, ale sme pripravení prispôsobiť počet našich jednotiek, keď Taliban prejaví ochotu obmedziť násilie a urobiť skutočné kompromisy,“ uviedol Stoltenberg, podľa ktorého by to mohol byť začiatok cesty k mieru v krajine.

„Cieľom nie je zostať tam čo najdlhšie, ale vyslať jasný odkaz Talibanu, že nevyhrajú v boji,“ podotkol tiež. So sťahovaním jednotiek z Afganistanu v prípade funkčnej dohody s Talibanom počítajú aj USA.

Vo svojom dnešnom prejave šéf NATO tiež vyzdvihol dôležitosť transatlantickej väzby. „Európa a Severná Amerika sú nenahraditeľní spojencami,“ zdôraznil. Žiadna zo strán by podľa neho nemala zveličovať rozdielne názory, a zabúdať pritom na to, čo ich spája.

Pri útoku amerického dronu zahynulo deväť afganských civilistov

Najmenej deväť civilistov prišlo o život pri útoku amerického dronu vo východoafganskej provincii Nangarhár. Cieľom útoku uskutočneného v piatok neskoro v noci boli bojovníci radikálneho hnutia Taliban, zasiahnutí boli ale len civilisti, oznámil podľa agentúry DPA hovorca provinčnej vlády.

USA sa podľa piatkovej informácie z Mníchovskej bezpečnostnej konferencie dohodli s Talibanom na týždennom pokoji zbraní, po ktorom budú nasledovať celoafghánské mierové rozhovory.

Presný termín, kedy začne pokoj zbraní platiť, oznámený nebol, nemenovaný americký činiteľ ale uviedol, že to bude veľmi skoro a že dohoda môže otvoriť cestu k stiahnutiu amerických vojakov z krajiny.

Dosiahnutie dohody by tak mohlo byť prvým krokom k odchodu asi 13 000 amerických vojakov a tisícov príslušníkov jednotiek ďalších krajín NATO. Stalo by sa tak 18 rokov po invázii koaličných vojsk, ktorá bola jedným z dôsledkov teroristických útokov z 11. septembra 2001 v New Yorku.