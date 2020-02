Pompeo: Správy o smrti NATO sú nesmierne prehnané, Západ vyhráva

Vo svojom prejave sa šéf americkej diplomacie tiež dôrazne vymedzil voči tvrdeniu nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, že sa Spojené štáty za administratívy Donalda Trumpa zriekajú myšlienky medzinárodného spoločenstva.

„Západ víťazí a robí to spoločne,“ opakoval počas svojho prejavu Pompeo niekoľkokrát. „Sloboda a demokracia víťazia,“ vyjadril tiež svoje presvedčenie politik, ktorého podľa jeho slov prekvapujú opakované vyhlásenia západných predstaviteľov spochybňujúce americkú medzinárodnú angažmán.

Naposledy tak pri začatí Mníchovskej konferencie urobil Steinmeier, podľa ktorého USA za Trumpa presadzujú názor, že každý má svoje záujmy stavať nad záujmy všetkých ostatných.

Pompeo dnes vymenoval viacero medzinárodných iniciatív, do ktorých sú USA zapojené, či už je to vojenská podpora členských krajín NATO na východe Európy, podpora Ukrajiny alebo presadzovanie spoločných sankcií proti severokórejskému režimu a ďalšie. „Je to Amerika, ktorá odmieta medzinárodné spoločenstvo?“ spýtal sa. „Nenechajte sa zmýliť,“ poznamenal tiež.

„Som rád, že môžem oznámiť, že správy o smrti NATO sú nesmierne prehnané,“ uviedol v narážke na slová amerického spisovateľa Marka Twaina, ktorý kedysi vyhlásil, že správy o jeho smrti nesmierne preháňal. Slobodný Západ má podľa šéfa americkej diplomacie ďaleko svetlejšiu budúcnosť ako jeho neliberálne alternatívy.

Pompeo vo svojom vystúpení tiež kritizoval Čínu, Rusko a Irán. Firmu Huawei označil za trójskeho koňa čínskych spravodajcov, ďalej kritizoval okupáciu Krymu, obsadenie časti Ukrajiny a tiež ruskú dezinformačnú kampaň.