V Atlantiku sú tridsaťmetrové vlny, cez Britániu sa ženie ďalšia silná búrka

Dvaja ľudia zomreli v oblasti pobrežného grófstva Kent v čase, keď sa na Spojené kráľovstvo valí mohutná víchrica Dennis. Štvrtá pomenovaná víchrica tejto sezóny so sebou z Atlantického oceánu na Britské ostrovy prinesie prívalové vlny, lejaky a mimoriadne silný vietor so silou hurikánu. Informovala o tom v sobotu spravodajská stanica Sky News. V severnom Atlantickom oceáne sú v sobotu obrovské, až 30-metrové vlny.

V sobotu sa na pláži Herne Bay našlo telo tínedžera. Už skôr v priebehu dňa našli na pobreží pri meste Margate telo iného nezvestného, informovali záchranári.

Podľa meteorológov by mal vietor v nárazoch dosahovať rýchlosť až do 113 kilometrov za hodinu. V niektorých častiach krajiny môže počas jedného dňa napršať mesačný objem zrážok. Britská vláda povolala do grófstva West Yorkshire na pomoc armádu.

Na komplikácie a rušenie stoviek letov sa podľa stanice BBC musia v nadchádzajúcich dňoch pripraviť desiatky tisícok cestujúcich. Letecká spoločnosť Easyjet už napríklad zrušila 230 letov. Lety rušia aj aerolínie British Airways. Na meškania a obmedzenia v doprave cestujúcich upozornili aj britské železnice.

Britský meteorologický ústav vydal množstvo výstrah platných pre takmer väčšinu územia. Úrad životného prostredia varoval, že povodne v dôsledku víchrice Dennis môžu mať vážnejšie následky, než počas predchádzajúcej víchrice Ciara. Víchrica Ciara, ktorá dostala v Nemecku pomenovanie Sabine, zabila po celej Európe osem ľudí, z toho dvoch v Spojenom kráľovstve.