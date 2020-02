Novému koronavírusu už podľahlo v Číne viac ako 1600 ľudí

Vo svojej každodennej bilancii čínske úrady uviedli, že evidujú 1843 nových prípadov nakazenia koronavírusom. To znamená, že výskyt nových prípadov má už po tretí deň klesajúcu tendenciu, keďže predchádzajúci deň ich bolo evidovaných 2420.

AFP informovala, že od vypuknutia nákazy na ňu v Číne zomrelo už najmenej 1662 ľudí a viac ako 68 000 sa nakazilo. Väčšina obetí pochádza z provincie Chu-pej, ktorá je epicentrom nákazy.

Čínska národná banka v sobotu uviedla, že v rámci boja proti vírusu bude dezinfikovať použité bankovky a skladovať ich po dobu dvoch týždňov predtým, než ich vráti späť do obehu.

Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované Covid-19, hlásili z čínskeho mesta Wu-chan, metropoly provincie Chu-pej, prvýkrát 31. decembra 2019. Mimo Číny bol odvtedy zaznamenaný vo viac ako 25 krajinách.