Ruskí pranksteri si vystrelili zo Sandersa

Kto vystupoval v úlohe švédskej ekologickej aktivistky, nie je známe, no jeden z dvojice ruských pranksterov, Alexej Stoljarov, vystupoval v role jej otca Svanteho.

Zo zvukovej nahrávky, ktorá sa objavila na YouTube, je zrejmé, že Sanders sa tejto ponuke veľmi potešil, a hneď aj sám navrhol, ako by mohla Gretina podpora vyzerať. Švédka by mohla podľa neho vydať stanovisko, v ktorom by vyhlásila, že ho podporuje, a pri jej najbližšej návšteve v Spojených štátoch by sa mohli aj stretnúť.

„Falošná“ Greta vzápätí Sandersovi navrhla, aby spolu naspievali „rapovú pesničku“ pre jeho predvolebnú kampaň, v ktorej by zároveň „vystupovali aj speváčka Billie Eilish alebo rapper Kanye West“.

Dievča v úlohe Grety Thubnberg následne zmenilo tému a Sandersovi oznámilo, že sa chystá na návštevu Ruska, a spýtalo sa ho, čo by mu americký politik pred cestou do Ruska poradil.

Sanders odvetil, že Greta si má dať v prvom rade pozor na to, aby ju nezneužili ruskí politici na čele s prezidentom Vladimirom Putinom na politické účely, a snažil sa na ňu apelovať s tým, že Putin podporuje uhlíkovú ekonomiku. „Majú veľa ropy, je dôležitá pre ich hospodárstvo, zarábajú na nej veľké peniaze,“ vysvetľoval Sanders falošnej Grete.

Bernie, spiaci agent KGB

Vzápätí dievča opäť zmenilo tému a Sandersa obvinilo z toho, že je údajne „spiacim agentom“ bývalej sovietskej tajnej služby KGB. „Teraz je čas sa zobudiť a naplniť svoju misiu, stať sa prezidentom Spojených štátov, vybudovať komunizmus v Amerike a pracovať pre Rusko!“ hovorí dievča. Sanders už v tej chvíli zrejme definitívne pochopil, že nehovorí so skutočnou Gretou, a položil.

Hoci niektoré pasáže z telefonátu sú pomerne vtipné, podľa agentúry The Associated Press (AP) zrejme nejde len o nejaký nevinný humor. Dvojica pranksterov Kuznecov – Stoljarov je už dlhú dobu spájaná s Kremľom a mnohí pozorovatelia upozorňujú, že si „strieľa“ väčšinou len z ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom nepohodlní Putinovi a stoja proti záujmom jeho režimu.

V tejto súvislosti AP pripomína dve skutočnosti. Po prvé, dvojica natočila rozhovor so Sandersom už v decembri, no zverejnila ho až vtedy, keď sa mu začalo v demokratických primárkach pred prezidentskými voľbami nečakane dobre dariť.

Druhou zaujímavou skutočnosťou je informácia z prostredia americkej FBI, ktorá potvrdzuje, že viacerí poprední členovia Demokratickej strany v minulých mesiacoch „zaznamenali telefonáty od niekoho, kto tvrdil, že zastupuje Gretu Thunberg a pokúšal sa dohodnúť telefonické hovory“ medzi ňou a danými politikmi. Viacerí demokrati sa s tým obrátili na políciu, keďže im to bolo podozrivé.

To, že by bol Sanders v minulosti agentom KGB, nie je podľa všetkého pravda, a priznáva to aj samotný Stoljarov. Prirovnania k ruskému agentovi si vyslúžil od svojich politických oponentov za to, že je ľavicovo orientovaný, plus možno preto, lebo v 80. rokoch navštívil Rusko.

„Mnohí žartujú, že Bernie Sanders je agentom KGB a chce vybudovať v USA komunizmus. Keďže aj sám seba nazýva demokratickým socialistom, rozhodli sme sa pohrať s touto témou – témou Sandersa ako ruského agenta,“ povedal Stoljarov pre AP. „Nie je to nelegálne, a my sme už veľmi populárni aj v USA,“ obhajuje sa ruský prankster.