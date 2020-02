Maďari, ktorí pricestovali z lode z Kambodže, idú do karantény

Budapešť 17. februára (TASR) – Dvoch Maďarov, ktorí sa minulú sobotu vrátili z výletnej lode MS Westerdam kotviacej v Kambodži, umiestnia do karantény, uviedla v pondelok agentúra MTI s odvolaním sa na Centrum národného zdravia (NNK). Jedna z pasažierok výletnej lode, ktorá pricestovala do Malajzie, má totiž pozitívne testy na koronavírus SARS-CoV-2.

Dvojica sa v období od 1. do 14. februára zdržiavala na MS Westerdam, ktorá zakotvila minulý štvrtok (13.2.) v kambodžskom meste Sihanoukville. Povolenie na vylodenie pasažierov z tejto lode predtým odmietli vydať Thajsko, Japonsko, Taiwan, Guam aj Filipíny.

Podľa NNK nemožno vylúčiť, že maďarskí občania sú v latentnej fáze nákazy, preto musia ísť do karantény.