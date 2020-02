Orbán chce byť zelenší. Vznášať sa ako motýľ, pichať ako včela

Orbán upozornil, že svet „čelí hrozbe klimatickej krízy, demografického poklesu a nad európskou ekonomikou sa sťahujú temné mračná“. Do roku 2030 chce jeho vláda dosiahnuť, aby sa 90 percent elektrickej energie v Maďarsku vyrobilo bez emisií oxidu uhličitého. „Z toho vidieť, že veríme, že o desať rokov naša vláda z tohto plánu ešte bude skladať účty,“ vyhlásil optimisticky. Sľúbil tiež, že štát vysadí desať stromov za každého novorodenca, pripustil však, že opatrenia vlády na zastavenie populačnej krízy zatiaľ nepriniesli očakávané plody. Ohlásil tiež sprísnený postih za nelegálne skládky a zákaz predaja jednorazových plastových obalov.

Orbánove výročné prejavy sa vždy čakajú s veľkým záujmom. Predseda Fideszu ich pravidelne prednáša od februára 1999, keď podľa vzoru amerických prezidentov začal hodnotiť uplynulý rok a vytyčovať úlohy pre nasledujúci. Tohto zvyku sa nevzdal ani v rokoch 2002 až 2010, keď bol lídrom opozície. V nedeľu podvečer tak predniesol už svoju 22. správu, ktorá rozhodne nebola tuctová. Hodnotil totiž nielen uplynulý rok, ale na pozadí blížiacej sa storočnice Trianonu celú svoju poslednú desaťročnicu, ktorú označil za najlepšie obdobie krajiny od rozpadu Uhorska.

V rečnícky dôkladne vybrúsených prejavoch sa Orbán vždy zaskvie nejakým výrokom, ktorý zostáva v pamäti verejnosti. Maďari si tak zrejme budú pamätať jeho terajší bonmot, že do volieb na jar 2022 pôjde Fidesz s taktikou „obľúbeného politického filozofa Muhammada Aliho, že sa treba vznášať ako motýľ a pichať ako včielka“.

V tomto citáte priznal, že si ho požičal od legendárneho boxera. V inom, v ktorom poznamenal, že „liberáli neexistujú, lebo liberál nie je nič iné ako komunista s vysokoškolským diplomom“, premiér zamlčal, že ide o výrok filmovej postavy, ktorý pokračuje rasistickým dôvetkom.

Orbán pripomenul aj okrídlenú vetu Alberta Apponyiho, vedúceho maďarskej delegácie na parížskej mierovej konferencii, že „tu síce vykopali hrob Maďarska, ale my Maďari ešte budeme na pohrebe hrobárov“. „A hľa,“ pokračoval Orbán, „Československo zaniklo, Juhoslávia sa rozpadla a Sovietsky zväz sa rozsypal na kusy, pričom Maďarsko je tu stále. Dostali sme nových susedov, Slovákov, Slovincov, Chorvátov a Srbov, s ktorými, na nemalé prekvapenie, nachádzame spoločnú reč, ba môžeme vytvárať aj spojenectvá proti hrozbám z Východu i Západu,“ dodal.

K rozpadu Uhorska sa Orbán vrátil aj na záver hodinového prejavu, keď citoval z potrianonskej modlitby, ktorú v časoch horthyovského režimu deti v školách povinne recitovali, aby sa im vštepila túžba po obnovení veľkého Maďarska. „Verím v jednu vlasť,“ povedal premiér a od poslucháčov, medzi ktorými boli len vládou pozvaní hostia, sa dočkal mohutného aplauzu.

Orbán v prejave niekoľkokrát spomenul svojho úhlavného nepriateľa, finančníka Georgea Sorosa. Tentoraz ho obvinil nielen z toho, že jeho sieť mimovládok sa nevzdala plánu priviesť do Európy masy migrantov, ale že ňou financovaní právnici pomáhajú vysúdiť od štátu vysoké odškodné rómskym rodinám a väzňom. Orbán za súdne preukázanú školskú segregáciu rómskych detí a za nevhodné podmienky, v ktorých sú držaní väzni, odmieta platiť. „Nikto by nemal dostať peniaze, ktoré si neodpracoval,“ vyhlásil s tým, že tento svoj postoj si mieni dať potvrdiť v „národný konzultáciách“, ako vláda nazýva systém dotazníkov, ktoré z času na čas rozosiela do všetkých domácností.

