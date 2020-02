Gej, ktorý chce poraziť Trumpa, odráža útok

Pete Buttigieg, bývalý starosta mesta South Bend v Indiane, ktorý sa po primárkach v Iowe a New Hampshire prekvapujúco ocitol na čele pelotónu uchádzačov o prezidentskú nomináciu demokratov, sa otvorene hlási k svojej homosexualite a ostro odmietol úvahy o tom, že by to mohlo byť prekážkou pre jeho zvolenie.

"Som hrdý na svoje manželstvo. A som hrdý na svojho manžela,“ vyznal sa v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News 38-ročný Buttigieg, ktorý sa pred dvoma rokmi oženil so stredoškolským učiteľom Chastenom Glezmanom. Reagoval tak na vyhlásenie vplyvného pravicového komentátora Rusha Limbaugha, horlivého stúpenca Donalda Trumpa, ktorému šéf Bieleho domu predminulý týždeň udelil prezidentskú medailu slobody, najvyššie civilné vyznamenanie USA.

Limbaugh minulý týždeň verejne zapochyboval, či sú Američania pripravení zvoliť do Bieleho domu homosexuála. Vo svojej rozhlasovej relácii sa pozastavil nad tým, že Buttigieg sa pri stretnutiach so svojimi stúpencami nevyhýba bozkom s manželom Glezmanom. "Ako to bude vyzerať? Gay bozkávajúci manžela na pódiu vedľa chlapáka Donalda Trumpa?“ načrtol víziu, s ktorou by podľa neho demokratickí voliči mali vážny problém, lebo napriek všetkému pokroku Amerika stále nie je pripravená zvoliť za prezidenta geja.

"Nenechám si od Limbaugha kázať o rodinných hodnotách,“ poznamenal Buttigieg. "A je mi smutno z toho, čo sa stalo z Republikánskej strany, keď prijíma podobnú homosexuálnu rétoriku,“ dodal. Buttigieg sa téme svojej homosexuality nevyhýba. Hovorí o nej aj vo vzťahu k svojej viere. "Ak to, či som gej, je vecou voľby, potom ju vykonal niekto nado mnou. Ak máte problém s tým, kto som, tak sa ten problém netýka mňa. Vaše námietky, pane, smerujte na môjho Stvoriteľa,“ odpovedal na otázku účastníka volebného mítingu.

Na práva LGBT komunity Buttigieg nezabudol ani vo svojom volebnom programe. Chce zákonom zakázať diskrimináciu týchto osôb v zamestnaní, zrušiť súčasné rozdelenie pohlaví v amerických pasoch a vrátiť dávky veteránom z LGBT komunity, ktorí prišli o prácu kvôli sexuálnej orientácii.

Prezident Trump, ktorý sa v nedávnej správe o stave únie o Limbaughovi vyjadril, že ho milujú milióny Američanov, ho za homofóbne výroky nekritizoval. Na otázku, či by on sám nemal problém odovzdať hlas homosexuálovi, však odpovedal, že nie. "Niektorí by mali, ale ja do tejto skupiny nepatrím,“ citovala prezidenta agentúra AP.

Republikánsky senátor Lindsey Graham, ktorý patrí k Trumpovým rozhodným zástancom, Limbaughov úsudok označil za chybný. "Myslím si, že táto krajina nikoho nediskvalifikuje kvôli sexuálnej orientácii,“ povedal Graham. Zároveň ale poukázal na to, že v Amerike platí sloboda prejavu, takže aj Limbaugh má na svoj názor právo.

Za Buttigiega sa postavil aj jeho rival z demokratických primárok Joe Biden. "Pete a ja sme súperi, ale ten chlap má česť, má guráž a je čertovsky bystrý,“ poznamenal bývalý viceprezident USA.