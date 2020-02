Taxikár v Prahe vyhodil z auta slepú ženu. Prekážal mu vodiaci pes

Vodič viac pre Bolt jazdiť nebude.

Nevidiaca Květa (37) sa stratila, a preto požiadala pracovníkov blízkeho hotela o taxík, ktorý jej objednali cez aplikáciu Bolt.

„Pána taxikára som po nastúpení do vozidla informovala, že som nevidiaca a mám psíka. On na to reagoval, že v žiadnom prípade do auta nevezme psa. Aj napriek prosbám bol neoblomný. Začal kričať a vulgárne mi vynadal. Keď som mu povedala, že takto by sa k zákazníkom nemal správať, vystúpil z auta a začal ma surovo ťahať von,“ uviedla pre českú televíziu Nova Květa, ktorá prišla o zrak pred niekoľkými rokmi. Vysvetlila, že za jazdu taxíkom už mala zaplatené a bála, že príde o peniaze.

Celý incident vyšetruje aj polícia, zatiaľ ho kvalifikujú ako priestupok.

PR manažér pre spoločnosť Bolt sa nevidiacej žene už ospravedlnil a informoval, že partnerského vodiča okamžite zablokovali. Viac už pre túto spoločnosťno jazdiť nemôže.