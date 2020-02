Afganistan (asi) dostal šancu na mier

"Áno, po mnohých rokoch je to najlepšia šanca. Koncom roka 2001 Taliban v podstate písomne ponúkol svoju kapituláciu afganskému lídrovi Hámidovi Karzajovi. USA to prostredníctvom ministra obrany Donalda Rumsfelda odmietli. Terajšia šanca prišla iba preto, lebo takmer po dvoch desaťročiach z Afganistanu neprichádzajú povzbudivé správy. No aj keď USA a Taliban podpíšu dohodu, nebude to mierová zmluva. Tú musia uzavrieť samotní Afganci,“ uviedol pre Pravdu Thomas Ruttig, ktorý vedie organizáciu Analytická sieť Afganistanu.

Jedinečná príležitosť?

Odborník takto reagoval na posledné udalosti v krajine. USA a teroristické hnutie Taliban sa dohodli na sedemdňovom prímerí. To by malo viesť k širšej dohode medzi islamistickými extrémistami a Spojenými štátmi.

Taliban tvrdí, že už koncom februára by mohol s Amerikou podpísať mierovú zmluvu. Mal by v nej byť časový rámec stiahnutia jednotiek USA z krajiny. Taliban by sa zase mal zaviazať, že nebude poskytovať ochranu teroristom z Al-Kajdá. Po dohode s Američanmi sa asi už v marci začne dialóg vlády v Kábule s radikálnym hnutím.

Sadík Sadíkí, hovorca afganského prezidenta Ašrafa Ghaního, uviedol, že je nádej, že nová príležitosť prinesie krajine mier. "Uvidíme, aká je predstava Talibanu. Môže ukázať, že chce mier,“ vyhlásil Sadíkí minulý týždeň na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. "Keď bude vládna delegácia rokovať s Talibanom, bude mať jasné inštrukcie. Bude reprezentovať celú krajinu,“ citovala hovorcu afganská spravodajská stránka TOLONews.

Súčasný konflikt v Afganistane sa začal na jeseň 2001 po teroristických útokoch Al-Kajdá proti USA. Taliban poskytoval ochranu sieti Usamu bin Ládina. Islamistický režim zvrhla koalícia vedená USA, keď zásah proti Talibanu odobrila Bezpečnostná rada OSN. No už viac ako 18 rokov je situácia v krajine nestabilná, hoci sa podarilo dosiahnuť v niektorých oblastiach istý pokrok. Ten sa týka napríklad práv žien.

Podľa generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa je potrebné využiť momentálnu situáciu a snažiť sa dosiahnuť mier. "Nemáme právo, aby sme si nechali ujsť túto príležitosť. Nikto z Afgancov by nám to neodpustil,“ vyhlásil Guterres, ktorý je práve na návšteve Pakistanu.

Mier zatiaľ uniká

Odborník na Afganistan a poradca organizácie Oxfam Novib Jorrit Kamminga však varuje pred prílišnými očakávaniami. "Dočasné prímerie zatiaľ veľa neznamená. Je to súčasť rokovaní, ktoré sa týkajú stiahnutia amerických jednotiek. Tieto vyjednávania často nesprávne označujeme ako mierové rozhovory. Je to však politický proces, na ktorom sa nezúčastnila ani afganská vláda, ani občianska spoločnosť,“ povedal pre Pravdu Kamminga.

Expert si myslí, že nie je možné garantovať, že dohody medzi Talibanom a USA povedú k tomu, že v Afganistane sa začne skutočný a udržateľný mierový proces. "Mier sa nedá dosiahnuť využitím politických skratiek. Nebude fungovať bez reálneho národného zmierenia a seriózneho zapojenia regionálnych aktérov, ako sú Čína, Irán, Pakistan či Rusko. V krátkodobom horizonte si nemyslím, že sa veci pohli k udržateľnému mieru v Afganistane,“ uviedol Kamminga.

Zástupca riaditeľa ázijského programu vo washingtonskom Wilsonovom centre Michael Kugelman je o niečo optimistickejší. "K ukončeniu vojny v Afganistane sme bližšie ako kedykoľvek predtým. Ale hoci je to tak, mierovej zmluve ešte bude predchádzať množstvo práce. Dohoda medzi USA a Talibanom neprináša mier. Iba k nemu ukazuje smer, ak otvorí možnosti pre vnútropolitický dialóg medzi Afgancami,“ uviedol pre Pravdu Kugelman.

Okrem amerických jednotiek v Afganistane pôsobí aj misia Severoatlantickej aliancie Resolute Support (Rozhodná podpora). Je súčasťou je aj niekoľko desiatok slovenských vojakov. Dá sa očakávať, že keď sa z krajiny budú postupne sťahovať Američania, aj NATO utlmí svoje aktivity.

"Rokovanie medzi USA a Talibanom boli veľmi zložité, ale v skutočnosti boli jednoduchšie ako to, čo krajinu pravdepodobne čaká teraz. Vnútorný afganský dialóg bude oveľa komplikovanejší a bude si vyžadovať viac času. Afganská politická scéna je rozštiepená a rozdelená. Bude musieť spolupracovať, keď chce dosiahnuť dohodu s Talibanom. Hnutie zase bude musieť súhlasiť s tým, že sa podelí o moc v systéme, ktorý dlhodobo odmieta. Mier je v Afganistane na dohľad, ale zatiaľ nám stále uniká,“ povedal Kugelman.