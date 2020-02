Johnson chce BBC zmeniť na Netflix

"Celé to treba masívne osekať. S tým koncesionárskym poplatkom to nie je žiadny bluf,“ uviedol jeden vládny zdroj. Druhý zase doplnil, že Johnson je pevne presvedčený o potrebe "vážnej reformy“ fungovania BBC.

BBC je financovaná koncesionárskymi poplatkami vo výške 154,5 libry (186 eur) ročne, ktoré platia všetky britské domácnosti s televíznym prijímačom. Prinajmenšom do roku 2027 by sa na tom nič nemalo zmeniť. Dovtedy totiž platí takzvaná Kráľovská charta, ktorá upravuje činnosť BBC. Do dvoch rokov sa však majú začať vyjednávania o novej charte a Johnsonov tím už vysiela signály, že treba skoncovať s praxou, keď všetky domácnosti platia rovnaký poplatok bez ohľadu na to, do akej miery využívajú služby stanice.

Johnsonov plán ráta aj s výrazným zoštíhlením BBC. Vysielacia spoločnosť by sa mala zbaviť drvivej väčšiny svojich rozhlasových staníc, znížiť počet televíznych kanálov a obmedziť internetový spravodajský server.

Predseda BBC Sir David Clementi varoval, že model predplatného v štýle Netflixu by mal katastrofálne dôsledky. Viedol by podľa neho k honbe za divákmi namiesto tvorby kvalitného programu verejnej služby.

S Johnsonovými predstavami nesúhlasia ani mnohí poslanci jeho Konzervatívnej strany. "Zničenie BBC nebolo v našom programe, bol by to kultúrny vandalizmus,“ vyhlásil konzervatívny poslanec Damian Green. Proti je aj predseda poslaneckého výboru pre kultúru, médiá, šport a digitálnu sféru Damian Collins.

"Toto by BBC položilo a premenilo by ju z univerzálneho média na také, ktoré by pracovalo iba pre svojich predplatiteľov. Najväčšími porazenými by boli národy a regióny Spojeného kráľovstva,“ napísal Collins na twitteri.