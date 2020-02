Bloomberg už minul na prezidentskú kampaň viac ako 400 miliónov dolárov

Uchádzač o nomináciu Demokratickej strany pred novembrovými americkými prezidentskými voľbami Michael Bloomberg minul do januára na svoju predvolebnú kampaň 409 miliónov dolárov (379 miliónov eur), pričom väčšinu peňazí investoval do televíznej reklamy. Vyplýva to z údajov o financovaní jeho predvolebnej kampane zverejnených vo štvrtok, uviedla tlačová agentúra Reuters.