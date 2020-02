V Iráne začali parlamentné voľby, Chameneí už hlasoval

V Iráne začali parlamentné voľby. Hlasovať v nich môže 58 miliónov Iráncov, podľa odhadov by ale účasť nakoniec mohla byť len polovičná. Medzi prvými svoj hlas do urny vhodil duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí, informovala dnes agentúra AFP. Voličov vyzval, aby do volebných miestností dorazili čo najskôr.