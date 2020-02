Bernie Sanders odsúdil vplyv Ruska na prezidentské voľby

Americký senátor Bernie Sanders, ktorý sa uchádza o demokratickú nomináciu do prezidentského súboja.

Americký senátor Bernie Sanders, ktorý sa uchádza o demokratickú nomináciu do prezidentského súboja, odsúdil vplyv Ruska na novembrové voľby. Počas kampaňovania v Kalifornii v piatok povedal, že ho "približne pred mesiacom" americkí predstavitelia informovali, že sa Moskva v rámci úsilia zasiahnuť do volieb snaží pomôcť jeho kampani.

„Nie je jasné, akú rolu by zohralo. Povedali nám, že Rusko, možno ďalšie krajiny, sa zapoja do tejto kampane,“ vysvetlil politik a následne odkázal Rusku „Nepleťte sa do amerických volieb“.

Sanders povedal novinárom, že videl ruské tweety a príspevky, ktoré sú zamerané na zasiatie nesváru medzi amerických voličov. „Snažia sa nás rozdeliť. Je to tá najškaredšia vec, čo robia. Snažia sa spôsobiť chaos, snažia sa v Amerike vyvolať nenávisť. Je to škaredé a všetci z nás musíme povedať, prepáčte, toto v týchto voľbách robiť nebudete,“ vyjadril sa.

Reakcia vermontského senátora je v ostrom kontraste s postojom prezidenta Donalda Trumpa, ktorý odmieta tvrdenia amerických tajných služieb, že Rusko zasiahlo do volieb v jeho prospech. Krátko predtým, ako Sanders odsúdil ruský vplyv, Trump zamietol správy o tom, že sa mu ruský prezident Vladimir Putin snaží pomôcť, pričom to označil ako „klebetu“, ktorú začali demokrati.

Americkí federálni vyšetrovatelia v roku 2018 obvinili 13 Rusov zapojených do tajnej kampane na sociálnych médiách, ktorá sa podľa nich zameriavala na spolarizovanie verejnej mienky v súvislosti s citlivými spoločenskými témami, ako aj na podporu Sandersa a republikánskeho kandidáta Trumpa a očiernenie Hillary Clintonovej vo voľbách v roku 2016.